Top.Mail.Ru
Блок питания ExeGate 400W 400PPE black (EX260638RUS-PC) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Блок питания ExeGate 400W 400PPE black (EX260638RUS-PC)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Блок питания ExeGate 400W 400PPE black (EX260638RUS-PC) - фото 1
Блок питания ExeGate 400W 400PPE black (EX260638RUS-PC) - фото 2
Блок питания ExeGate 400W 400PPE black (EX260638RUS-PC) - фото 3
Блок питания ExeGate 400W 400PPE black (EX260638RUS-PC) - фото 4
Блок питания ExeGate 400W 400PPE black (EX260638RUS-PC) - фото 5
Блок питания ExeGate 400W 400PPE black (EX260638RUS-PC) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
400
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
5
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
  • Блок питания ExeGate 400W 400PPE black (EX260638RUS-PC) - фото 1
  • Блок питания ExeGate 400W 400PPE black (EX260638RUS-PC) - фото 2
  • Блок питания ExeGate 400W 400PPE black (EX260638RUS-PC) - фото 3
  • Блок питания ExeGate 400W 400PPE black (EX260638RUS-PC) - фото 4
  • Блок питания ExeGate 400W 400PPE black (EX260638RUS-PC) - фото 5
  • Блок питания ExeGate 400W 400PPE black (EX260638RUS-PC) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 690 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 625164
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Блок питания ExeGate 400W 400PPE black (EX260638RUS-PC)
1 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
400
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
5
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размеры в упаковке, см
20х15х9
Вес, кг.
1

Описание товара Блок питания ExeGate 400W 400PPE black (EX260638RUS-PC)

Блок питания ExeGate 400W 400PPE black (EX260638RUS-PC)



Теги товара: 6+2 pin, 400W, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный

Отзывы о товаре Блок питания ExeGate 400W 400PPE black (EX260638RUS-PC)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
400
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
5
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Описание
Блок питания ExeGate 400W 400PPE black (EX260638RUS-PC)


Теги товара: 6+2 pin, 400W, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания ExeGate 400W 400PPE black (EX260638RUS-PC) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1690 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...