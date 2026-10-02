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Блок питания ExeGate 650W ATX-XP650 (EX259603RUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания ExeGate 650W ATX-XP650 (EX259603RUS)

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Блок питания ExeGate 650W ATX-XP650 (EX259603RUS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
650
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 580 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 296400
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Блок питания ExeGate 650W ATX-XP650 (EX259603RUS)
1 580 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
650
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размеры в упаковке, см
25х20х12
Вес, г.
870

Описание товара Блок питания ExeGate 650W ATX-XP650 (EX259603RUS)

Блок питания ExeGate 650W ATX-XP650 (EX259603RUS)



Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 650W

Отзывы о товаре Блок питания ExeGate 650W ATX-XP650 (EX259603RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
650
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Описание
Блок питания ExeGate 650W ATX-XP650 (EX259603RUS)


Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 650W
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания ExeGate 650W ATX-XP650 (EX259603RUS) - стоимость товара 1580 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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