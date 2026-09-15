Блок питания ExeGate 500W ATX-500NPXE(+PFC) black (EX221638RUS)
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Характеристики
Описание товара Блок питания ExeGate 500W ATX-500NPXE(+PFC) black (EX221638RUS)
Блок питания ExeGate — надежное решение для вашего персонального компьютера, объединяющее в себе оптимальные технические характеристики и доступную стоимость. С мощностью 500 Вт, этот блок питания способен обеспечить надежное питание вашего ПК, включая поддержку видеокарты через два 6+2-pin разъема. Система охлаждения представлена активным вентилятором размером 120 мм, который обеспечит эффективное рассеивание тепла и стабильную работу устройства. Количество вентиляторов в блоке питания составляет один, что позволяет поддерживать низкий уровень шума при эксплуатации. Блок питания оснащен основным 20+4-pin разъемом для материнской платы и двумя 4+4-pin разъемами для процессора, что обеспечивает совместимость с широким спектром современных систем. Кроме того, наличие пяти SATA-разъемов позволяет подключить множество накопителей и других устройств. ExeGate произведен в Китае и отличается весом в 1,72 кг, что делает его достаточно легким для установки и эксплуатации. Стоит отметить, что данный блок питания не имеет сертификата 80 PLUS, однако он остается надежным выбором для стандартного использования в персональном компьютере, удовлетворяя основные потребности и обеспечивая надежный уровень производительности.
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Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Немодульный, 500W
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