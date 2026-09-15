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Блок питания MikroTik SAW30-240-1200GA 24v 1.2A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания MikroTik SAW30-240-1200GA 24v 1.2A

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Блок питания MikroTik SAW30-240-1200GA 24v 1.2A - фото 1
Блок питания MikroTik SAW30-240-1200GA 24v 1.2A - фото 2
Блок питания MikroTik SAW30-240-1200GA 24v 1.2A - фото 3
Блок питания MikroTik SAW30-240-1200GA 24v 1.2A - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Мощность, Вт
30
Количество вентиляторов
1
  • Блок питания MikroTik SAW30-240-1200GA 24v 1.2A - фото 1
  • Блок питания MikroTik SAW30-240-1200GA 24v 1.2A - фото 2
  • Блок питания MikroTik SAW30-240-1200GA 24v 1.2A - фото 3
  • Блок питания MikroTik SAW30-240-1200GA 24v 1.2A - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 390 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627390
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Блок питания MikroTik SAW30-240-1200GA 24v 1.2A
1 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mikrotik
Тип товара
Блок питания
Мощность, Вт
30
Количество вентиляторов
1
Размеры в упаковке, см
27х19х11
Вес, г.
150

Описание товара Блок питания MikroTik SAW30-240-1200GA 24v 1.2A

Блок питания MikroTik SAW30-240-1200GA 24v 1.2A



Теги товара: Немодульный

Отзывы о товаре Блок питания MikroTik SAW30-240-1200GA 24v 1.2A




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Характеристики
Бренд
Mikrotik
Тип товара
Блок питания
Мощность, Вт
30
Количество вентиляторов
1
Описание
Блок питания MikroTik SAW30-240-1200GA 24v 1.2A


Теги товара: Немодульный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Блок питания MikroTik SAW30-240-1200GA 24v 1.2A - по цене 1390 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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