Блок питания ExeGate 650W Special UNS650 ATX (ES261571RUS)
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Характеристики
Описание товара Блок питания ExeGate 650W Special UNS650 ATX (ES261571RUS)
Блок питания ExeGate предназначен для надежного и эффективного обеспечения энергией вашего персонального компьютера. Этот блок питания имеет мощность 650 Вт и оборудован одним вентилятором диаметром 120 мм с активной системой охлаждения, что обеспечивает оптимальный баланс между охлаждением и уровнем шума во время работы. Вес устройства составляет 1,45 кг, и это прочное устройство идеально подходит для стандартных ПК. Блок питания поддерживает подключение видеокарт, предоставляя два разъема 6+2 pin, а также оснащен разъемами для питания материнской платы 20+4 pin и процессора 2 x 4+4 pin, благодаря чему поддерживается стабильная работа самых требовательных компонентов системы. Дополнительно он оборудован пятью разъемами SATA, что позволяет подключать множество накопительных устройств. Несмотря на отсутствие модульных кабелей и сертификата энергоэффективности 80 PLUS, блок питания ExeGate обеспечивает стабильную работу системы. Он произведен в Китае и представляет собой надежное решение от авторитетного бренда в сфере комплектующих для ПК.
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Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Немодульный, 650W
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