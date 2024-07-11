Блок питания Asus TUF-GAMING-1000G 1000W (90YE00S1-B0NA00)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Блок питания Asus TUF-GAMING-1000G 1000W (90YE00S1-B0NA00)
Блок питания Thermaltake TR2 S 500W [TRS-0500P-2] оснащен одними из самых качественных деталей в линейке блоков, здесь есть охлаждающая система, активно работающая при перегревании аппарата. У проводов имеется прочнейшая оплетка - слой защиты кабелей. БП идеальней всего подходит для исполнения постоянных задач у изделий компьютерного класса. Встроенный в коробку блока небольшой вентилятор холодным потоком воздуха пройдется по всем частям и каждому компоненту, без излишнего шума и трат энергии. Устройство Thermaltake TR2 S 500W создано по стандарту ATX с сертификатом Standart. Основная мощность БП равна 500, линия стабилизации 12 В выдает мощность в 420. Сетевое напряжение при входе - 230 В. Два кабеля (питание процессора и основной) в длину по 50 см каждый, поэтому БП можно установить на приличном расстоянии от вашей техники. Время, которое устройство проработает до отказа около 100 000 часов. Блок может крепится через крепежный комплект к нужному устройству. Умеренная цена на Thermaltake - это еще одно достоинство данного БП.
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Теги товара: ATX, Gold, Немодульный, 500W
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Теги товара: ATX, Gold, Немодульный, 500W
Достоинства:
Комментарий:
Гарантия год. проглядел данный момент, у другова продавца гарантия производителя 10 лет. Сам лоханулся принимаю, но это не красиво со стороны продавца урезать так сроки.
Отзывы о товаре Блок питания Asus TUF-GAMING-1000G 1000W (90YE00S1-B0NA00)
Достоинства:
Комментарий:
Гарантия год. проглядел данный момент, у другова продавца гарантия производителя 10 лет. Сам лоханулся принимаю, но это не красиво со стороны продавца урезать так сроки.