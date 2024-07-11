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Блок питания Asus TUF-GAMING-1000G 1000W (90YE00S1-B0NA00) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания Asus TUF-GAMING-1000G 1000W (90YE00S1-B0NA00)

1 Отзывы
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Блок питания Asus TUF-GAMING-1000G 1000W (90YE00S1-B0NA00) - фото 1
Блок питания Asus TUF-GAMING-1000G 1000W (90YE00S1-B0NA00) - фото 2
Блок питания Asus TUF-GAMING-1000G 1000W (90YE00S1-B0NA00) - фото 3
Блок питания Asus TUF-GAMING-1000G 1000W (90YE00S1-B0NA00) - фото 4
Блок питания Asus TUF-GAMING-1000G 1000W (90YE00S1-B0NA00) - фото 5
Блок питания Asus TUF-GAMING-1000G 1000W (90YE00S1-B0NA00) - фото 6
Блок питания Asus TUF-GAMING-1000G 1000W (90YE00S1-B0NA00) - фото 7
Блок питания Asus TUF-GAMING-1000G 1000W (90YE00S1-B0NA00) - фото 8
Блок питания Asus TUF-GAMING-1000G 1000W (90YE00S1-B0NA00) - фото 9
Блок питания Asus TUF-GAMING-1000G 1000W (90YE00S1-B0NA00) - фото 10
Блок питания Asus TUF-GAMING-1000G 1000W (90YE00S1-B0NA00) - фото 11
Блок питания Asus TUF-GAMING-1000G 1000W (90YE00S1-B0NA00) - фото 12
Блок питания Asus TUF-GAMING-1000G 1000W (90YE00S1-B0NA00) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
500
Сертификат 80 PLUS
Gold
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
5
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
  • Блок питания Asus TUF-GAMING-1000G 1000W (90YE00S1-B0NA00) - фото 1
  • Блок питания Asus TUF-GAMING-1000G 1000W (90YE00S1-B0NA00) - фото 2
  • Блок питания Asus TUF-GAMING-1000G 1000W (90YE00S1-B0NA00) - фото 3
  • Блок питания Asus TUF-GAMING-1000G 1000W (90YE00S1-B0NA00) - фото 4
  • Блок питания Asus TUF-GAMING-1000G 1000W (90YE00S1-B0NA00) - фото 5
  • Блок питания Asus TUF-GAMING-1000G 1000W (90YE00S1-B0NA00) - фото 6
  • Блок питания Asus TUF-GAMING-1000G 1000W (90YE00S1-B0NA00) - фото 7
  • Блок питания Asus TUF-GAMING-1000G 1000W (90YE00S1-B0NA00) - фото 8
  • Блок питания Asus TUF-GAMING-1000G 1000W (90YE00S1-B0NA00) - фото 9
  • Блок питания Asus TUF-GAMING-1000G 1000W (90YE00S1-B0NA00) - фото 10
  • Блок питания Asus TUF-GAMING-1000G 1000W (90YE00S1-B0NA00) - фото 11
  • Блок питания Asus TUF-GAMING-1000G 1000W (90YE00S1-B0NA00) - фото 12
  • Блок питания Asus TUF-GAMING-1000G 1000W (90YE00S1-B0NA00) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 632389
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
500
Сертификат 80 PLUS
Gold
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
5
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размеры в упаковке, м
1.1х0.31х0.2
Вес, кг.
3.7

Описание товара Блок питания Asus TUF-GAMING-1000G 1000W (90YE00S1-B0NA00)

Блок питания Thermaltake TR2 S 500W [TRS-0500P-2] оснащен одними из самых качественных деталей в линейке блоков, здесь есть охлаждающая система, активно работающая при перегревании аппарата. У проводов имеется прочнейшая оплетка - слой защиты кабелей. БП идеальней всего подходит для исполнения постоянных задач у изделий компьютерного класса. Встроенный в коробку блока небольшой вентилятор холодным потоком воздуха пройдется по всем частям и каждому компоненту, без излишнего шума и трат энергии. Устройство Thermaltake TR2 S 500W создано по стандарту ATX с сертификатом Standart. Основная мощность БП равна 500, линия стабилизации 12 В выдает мощность в 420. Сетевое напряжение при входе - 230 В. Два кабеля (питание процессора и основной) в длину по 50 см каждый, поэтому БП можно установить на приличном расстоянии от вашей техники. Время, которое устройство проработает до отказа около 100 000 часов. Блок может крепится через крепежный комплект к нужному устройству. Умеренная цена на Thermaltake - это еще одно достоинство данного БП.



Теги товара: ATX, Gold, Немодульный, 500W

Отзывы о товаре Блок питания Asus TUF-GAMING-1000G 1000W (90YE00S1-B0NA00)

Источник: Яндекс Маркет
11.07.2024
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
Гарантия год. проглядел данный момент, у другова продавца гарантия производителя 10 лет. Сам лоханулся принимаю, но это не красиво со стороны продавца урезать так сроки.



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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
500
Сертификат 80 PLUS
Gold
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
5
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Описание
Блок питания Thermaltake TR2 S 500W [TRS-0500P-2] оснащен одними из самых качественных деталей в линейке блоков, здесь есть охлаждающая система, активно работающая при перегревании аппарата. У проводов имеется прочнейшая оплетка - слой защиты кабелей. БП идеальней всего подходит для исполнения постоянных задач у изделий компьютерного класса. Встроенный в коробку блока небольшой вентилятор холодным потоком воздуха пройдется по всем частям и каждому компоненту, без излишнего шума и трат энергии. Устройство Thermaltake TR2 S 500W создано по стандарту ATX с сертификатом Standart. Основная мощность БП равна 500, линия стабилизации 12 В выдает мощность в 420. Сетевое напряжение при входе - 230 В. Два кабеля (питание процессора и основной) в длину по 50 см каждый, поэтому БП можно установить на приличном расстоянии от вашей техники. Время, которое устройство проработает до отказа около 100 000 часов. Блок может крепится через крепежный комплект к нужному устройству. Умеренная цена на Thermaltake - это еще одно достоинство данного БП.


Теги товара: ATX, Gold, Немодульный, 500W
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
11.07.2024
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
Гарантия год. проглядел данный момент, у другова продавца гарантия производителя 10 лет. Сам лоханулся принимаю, но это не красиво со стороны продавца урезать так сроки.


Блок питания Asus TUF-GAMING-1000G 1000W (90YE00S1-B0NA00) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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