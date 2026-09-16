Блок питания DeepCool GAMERSTORM PN850M (R-PN850M-FC0B-WGEU)
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Характеристики
Описание товара Блок питания DeepCool GAMERSTORM PN850M (R-PN850M-FC0B-WGEU)
Блок питания Deepcool PN850M R-PN850M-FC0B-WGEU — это надёжное и эффективное устройство, предназначенное для обеспечения стабильного электропитания вашего компьютера. Он имеет мощность 850 Вт, что позволяет использовать его в игровых системах и рабочих станциях с высокой производительностью. Блок питания Deepcool соответствует современным стандартам энергоэффективности и оснащён защитой от перегрузки, перенапряжения и короткого замыкания, что обеспечивает безопасность вашей системы. Благодаря использованию качественных компонентов и передовых технологий, он обеспечивает стабильную работу и долговечность. Основные характеристики: * Мощность: 850 Вт. * Форм-фактор: ATX. * Сертификация: соответствие современным стандартам. * Защита: от перегрузки, перенапряжения, короткого замыкания. Если вы ищете надёжный и эффективный блок питания для вашего ПК, то Deepcool PN850M — отличный выбор.
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Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, 850W
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Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, 850W
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