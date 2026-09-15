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Блок питания MSI MPG A1000G PCIE5 1000W Gold купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания MSI MPG A1000G PCIE5 1000W Gold

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Блок питания MSI MPG A1000G PCIE5 1000W Gold - фото 1
Блок питания MSI MPG A1000G PCIE5 1000W Gold - фото 2
Блок питания MSI MPG A1000G PCIE5 1000W Gold - фото 3
Блок питания MSI MPG A1000G PCIE5 1000W Gold - фото 4
Блок питания MSI MPG A1000G PCIE5 1000W Gold - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
  • Блок питания MSI MPG A1000G PCIE5 1000W Gold - фото 1
  • Блок питания MSI MPG A1000G PCIE5 1000W Gold - фото 2
  • Блок питания MSI MPG A1000G PCIE5 1000W Gold - фото 3
  • Блок питания MSI MPG A1000G PCIE5 1000W Gold - фото 4
  • Блок питания MSI MPG A1000G PCIE5 1000W Gold - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
25 810 руб.  35 880 руб. 
Начислим 2425 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 605696
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Блок питания MSI MPG A1000G PCIE5 1000W Gold
25 810 руб. -28%
35 880 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Блок питания
Размеры в упаковке, см
29х24х14
Вес, кг.
2

Описание товара Блок питания MSI MPG A1000G PCIE5 1000W Gold

Блок питания MSI MPG A1000G PCIE5 представляет собой мощное решение для игровых систем и рабочих станций. Данная модель обладает мощностью 1000 Вт и отличается высоким КПД, благодаря чему позволяет использовать для создания компьютера производительные компоненты – как многомерные процессоры, так и различные графические ускорители. Кроме того, источник питания отличается высокой надежностью, стабильностью работы и безопасностью использования, что обусловлено использованием первоклассных компонентов и передовых технологий. Кроме того, модель оснащена полупассивным модулем охлаждения, который отличается высокой эффективностью и низким уровнем шума. Блок питания MSI MPG A1000G PCIE5 готов к будущим видеокартам стандарта PCIe 5.0, в том числе NVIDIA GeForce RTX 40-й серии, благодаря «родному» 16-контактному PCIe-разъему, через который можно передать до 600Вт энергии.

Отзывы о товаре Блок питания MSI MPG A1000G PCIE5 1000W Gold




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Блок питания
Описание
Блок питания MSI MPG A1000G PCIE5 представляет собой мощное решение для игровых систем и рабочих станций. Данная модель обладает мощностью 1000 Вт и отличается высоким КПД, благодаря чему позволяет использовать для создания компьютера производительные компоненты – как многомерные процессоры, так и различные графические ускорители. Кроме того, источник питания отличается высокой надежностью, стабильностью работы и безопасностью использования, что обусловлено использованием первоклассных компонентов и передовых технологий. Кроме того, модель оснащена полупассивным модулем охлаждения, который отличается высокой эффективностью и низким уровнем шума. Блок питания MSI MPG A1000G PCIE5 готов к будущим видеокартам стандарта PCIe 5.0, в том числе NVIDIA GeForce RTX 40-й серии, благодаря «родному» 16-контактному PCIe-разъему, через который можно передать до 600Вт энергии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания MSI MPG A1000G PCIE5 1000W Gold - стоимость товара 25810 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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