Блок питания MSI MPG A1000G PCIE5 1000W Gold
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Характеристики
Описание товара Блок питания MSI MPG A1000G PCIE5 1000W Gold
Блок питания MSI MPG A1000G PCIE5 представляет собой мощное решение для игровых систем и рабочих станций. Данная модель обладает мощностью 1000 Вт и отличается высоким КПД, благодаря чему позволяет использовать для создания компьютера производительные компоненты – как многомерные процессоры, так и различные графические ускорители. Кроме того, источник питания отличается высокой надежностью, стабильностью работы и безопасностью использования, что обусловлено использованием первоклассных компонентов и передовых технологий. Кроме того, модель оснащена полупассивным модулем охлаждения, который отличается высокой эффективностью и низким уровнем шума. Блок питания MSI MPG A1000G PCIE5 готов к будущим видеокартам стандарта PCIe 5.0, в том числе NVIDIA GeForce RTX 40-й серии, благодаря «родному» 16-контактному PCIe-разъему, через который можно передать до 600Вт энергии.
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
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