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Блок питания MSI MEG Ai1300P 1300W (306-7ZP4A11-CE0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания MSI MEG Ai1300P 1300W (306-7ZP4A11-CE0)

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Блок питания MSI MEG Ai1300P 1300W (306-7ZP4A11-CE0) - фото 1
Блок питания MSI MEG Ai1300P 1300W (306-7ZP4A11-CE0) - фото 2
Блок питания MSI MEG Ai1300P 1300W (306-7ZP4A11-CE0) - фото 3
Блок питания MSI MEG Ai1300P 1300W (306-7ZP4A11-CE0) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
550
Сертификат 80 PLUS
Platinum
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
3
Тип системы охлаждения
активный
  • Блок питания MSI MEG Ai1300P 1300W (306-7ZP4A11-CE0) - фото 1
  • Блок питания MSI MEG Ai1300P 1300W (306-7ZP4A11-CE0) - фото 2
  • Блок питания MSI MEG Ai1300P 1300W (306-7ZP4A11-CE0) - фото 3
  • Блок питания MSI MEG Ai1300P 1300W (306-7ZP4A11-CE0) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 616959
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
550
Сертификат 80 PLUS
Platinum
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
3
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размеры в упаковке, см
33х21х16
Вес, кг.
13.66

Описание товара Блок питания MSI MEG Ai1300P 1300W (306-7ZP4A11-CE0)

Блок питания ExeGate XP предназначен для электропитания систем начального уровня. Благодаря длине силового кабеля устройство подходит для использования в корпусах с нижним расположением БП. Модель собрана из компонентов высокого качества и отличаются стабильной и надежной работой.



Теги товара: 6+2 pin, 4 pin, ATX, Platinum

Отзывы о товаре Блок питания MSI MEG Ai1300P 1300W (306-7ZP4A11-CE0)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
550
Сертификат 80 PLUS
Platinum
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
3
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Описание
Блок питания ExeGate XP предназначен для электропитания систем начального уровня. Благодаря длине силового кабеля устройство подходит для использования в корпусах с нижним расположением БП. Модель собрана из компонентов высокого качества и отличаются стабильной и надежной работой.


Теги товара: 6+2 pin, 4 pin, ATX, Platinum
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания MSI MEG Ai1300P 1300W (306-7ZP4A11-CE0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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