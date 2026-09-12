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Характеристики
Тип товара
Блок питания
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 820 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675085
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Описание товара Блок питания Thermaltake SFX 1000W Toughpower SFX1000 (PS-STP-1000FNFAPE-1)
Блок питания THERMALTAKE Toughpower GF1 ARGB характеризуется высокой производительностью и является отличным решением для геймеров всех мастей. Он оснащен подсветкой вентилятора, что позволит получить различные световые эффекты, украшающие корпус. Ее легко можно синхронизировать с подсветкой материнских плат. Блок оснащен переключателем, который позволит выбрать необходимый режим для снижения температуры системы. Благодаря высокой нагрузочной способности канала +12VDC блок питания THERMALTAKE Toughpower GF1 ARGB идеально подходит для технологичных компьютерных систем с высокой мощностью. Экономичность БП показывает высокий уровень, рассеивая при максимальной мощности около 117 Вт. Акустические характеристики показывают, что данная модель обеспечивает достаточно тихую производительность при мощности в пределах 500 Вт.
Блок питания THERMALTAKE Toughpower GF1 ARGB характеризуется высокой производительностью и является отличным решением для геймеров всех мастей. Он оснащен подсветкой вентилятора, что позволит получить различные световые эффекты, украшающие корпус. Ее легко можно синхронизировать с подсветкой материнских плат. Блок оснащен переключателем, который позволит выбрать необходимый режим для снижения температуры системы. Благодаря высокой нагрузочной способности канала +12VDC блок питания THERMALTAKE Toughpower GF1 ARGB идеально подходит для технологичных компьютерных систем с высокой мощностью. Экономичность БП показывает высокий уровень, рассеивая при максимальной мощности около 117 Вт. Акустические характеристики показывают, что данная модель обеспечивает достаточно тихую производительность при мощности в пределах 500 Вт.
Блок питания Thermaltake SFX 1000W Toughpower SFX1000 (PS-STP-1000FNFAPE-1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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