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Блок питания Chieftec Polaris PPS-750FC 750W 80 Plus Gold купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания Chieftec Polaris PPS-750FC 750W 80 Plus Gold

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Блок питания Chieftec Polaris PPS-750FC 750W 80 Plus Gold - фото 1
Блок питания Chieftec Polaris PPS-750FC 750W 80 Plus Gold - фото 2
Блок питания Chieftec Polaris PPS-750FC 750W 80 Plus Gold - фото 3
Блок питания Chieftec Polaris PPS-750FC 750W 80 Plus Gold - фото 4
Блок питания Chieftec Polaris PPS-750FC 750W 80 Plus Gold - фото 5
Блок питания Chieftec Polaris PPS-750FC 750W 80 Plus Gold - фото 6
Блок питания Chieftec Polaris PPS-750FC 750W 80 Plus Gold - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
750
Сертификат 80 PLUS
Gold
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
  • Блок питания Chieftec Polaris PPS-750FC 750W 80 Plus Gold - фото 1
  • Блок питания Chieftec Polaris PPS-750FC 750W 80 Plus Gold - фото 2
  • Блок питания Chieftec Polaris PPS-750FC 750W 80 Plus Gold - фото 3
  • Блок питания Chieftec Polaris PPS-750FC 750W 80 Plus Gold - фото 4
  • Блок питания Chieftec Polaris PPS-750FC 750W 80 Plus Gold - фото 5
  • Блок питания Chieftec Polaris PPS-750FC 750W 80 Plus Gold - фото 6
  • Блок питания Chieftec Polaris PPS-750FC 750W 80 Plus Gold - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 280 руб. 
Начислим 149 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 501855
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Блок питания Chieftec Polaris PPS-750FC 750W 80 Plus Gold
9 280 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Chieftec
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
750
Сертификат 80 PLUS
Gold
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Размеры в упаковке, см
24х20х10
Вес, кг.
1.2

Описание товара Блок питания Chieftec Polaris PPS-750FC 750W 80 Plus Gold

Блок питания Chieftec Polaris PPS-750FC 750W 80 Plus Gold



Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, Gold, 750W

Отзывы о товаре Блок питания Chieftec Polaris PPS-750FC 750W 80 Plus Gold




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Характеристики
Бренд
Chieftec
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
750
Сертификат 80 PLUS
Gold
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Описание
Блок питания Chieftec Polaris PPS-750FC 750W 80 Plus Gold


Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, Gold, 750W
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Блок питания Chieftec Polaris PPS-750FC 750W 80 Plus Gold - по цене 9280 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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