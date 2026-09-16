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Характеристики
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1000
Сертификат 80 PLUS
Platinum
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
16 pin, 3x(6+2) pin
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 850 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739133
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Описание товара Блок питания ATX 1000W PRO A1000PL PCIE5 MSI
**Блок питания MSI PRO A1000PL PCIE5 1000W: надёжность и высокая производительность для вашего ПК**
Обеспечьте своему компьютеру стабильное и надёжное питание с блоком питания MSI PRO A1000PL PCIE5. С номинальной мощностью 1000 Вт и сертификацией 80PLUS Platinum этот блок питания гарантирует высокую эффективность и экономичность.
**Почему стоит выбрать MSI PRO A1000PL PCIE5?**
* **Высокая мощность и эффективность:** номинальная мощность 1000 Вт позволяет обеспечить питание даже самых требовательных систем. Сертификация 80PLUS Platinum и Cybenetics Platinum подтверждает высокую энергоэффективность блока питания.
* **Полностью модульный дизайн:** отстёгивающиеся кабели упрощают сборку и организацию внутреннего пространства ПК, а также улучшают вентиляцию.
* **Совместимость с современными стандартами:** поддержка ATX 12V 3.1 и PCIE5.1 делает блок питания совместимым с новейшими компонентами.
* **Надёжная система охлаждения:** один вентилятор диаметром 120 мм обеспечивает эффективное охлаждение при минимальном уровне шума.
* **Активная защита системы:** активный PFC помогает стабилизировать входное напряжение и улучшить качество питания.
**Блок питания MSI PRO A1000PL PCIE5 1000W: надёжность и высокая производительность для вашего ПК**
Обеспечьте своему компьютеру стабильное и надёжное питание с блоком питания MSI PRO A1000PL PCIE5. С номинальной мощностью 1000 Вт и сертификацией 80PLUS Platinum этот блок питания гарантирует высокую эффективность и экономичность.
**Почему стоит выбрать MSI PRO A1000PL PCIE5?**
* **Высокая мощность и эффективность:** номинальная мощность 1000 Вт позволяет обеспечить питание даже самых требовательных систем. Сертификация 80PLUS Platinum и Cybenetics Platinum подтверждает высокую энергоэффективность блока питания.
* **Полностью модульный дизайн:** отстёгивающиеся кабели упрощают сборку и организацию внутреннего пространства ПК, а также улучшают вентиляцию.
* **Совместимость с современными стандартами:** поддержка ATX 12V 3.1 и PCIE5.1 делает блок питания совместимым с новейшими компонентами.
* **Надёжная система охлаждения:** один вентилятор диаметром 120 мм обеспечивает эффективное охлаждение при минимальном уровне шума.
* **Активная защита системы:** активный PFC помогает стабилизировать входное напряжение и улучшить качество питания.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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