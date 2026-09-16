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Характеристики
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
750
Сертификат 80 PLUS
Gold
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
4х(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
8
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 150 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739128
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Описание товара Блок питания ATX 750W GP-UD750GM PG5 V2 GIGABYTE
Мощный блок питания Gigabyte на 750 Вт справится даже с самыми требовательными игровыми или рабочими стациями. Один тихий вентилятор диаметром 120 мм обеспечивает активное охлаждение — система остаётся стабильной даже при высоких нагрузках. Сертификат 80 PLUS Gold гарантирует экономичное энергопотребление и меньший нагрев.
Продуманная система разъёмов: четыре разъёма 6+2 pin для питания видеокарт, 20+4 pin для материнской платы и два разъёма 4+4 pin для процессора — универсальное решение для современных ПК. Восьми SATA-разъёмов хватит для подключения всех накопителей и устройств.
ATX-формфактор идеально подойдёт для большинства стандартных корпусов, а большое количество разъёмов позволят собрать по-настоящему мощный домашний, рабочий или игровой ПК.
Мощный блок питания Gigabyte на 750 Вт справится даже с самыми требовательными игровыми или рабочими стациями. Один тихий вентилятор диаметром 120 мм обеспечивает активное охлаждение — система остаётся стабильной даже при высоких нагрузках. Сертификат 80 PLUS Gold гарантирует экономичное энергопотребление и меньший нагрев.
Продуманная система разъёмов: четыре разъёма 6+2 pin для питания видеокарт, 20+4 pin для материнской платы и два разъёма 4+4 pin для процессора — универсальное решение для современных ПК. Восьми SATA-разъёмов хватит для подключения всех накопителей и устройств.
ATX-формфактор идеально подойдёт для большинства стандартных корпусов, а большое количество разъёмов позволят собрать по-настоящему мощный домашний, рабочий или игровой ПК.
Блок питания ATX 750W GP-UD750GM PG5 V2 GIGABYTE - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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