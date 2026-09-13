Блок питания Bloody ATX 1250W BD-PS1250P 80+ Platinum
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Характеристики
Описание товара Блок питания Bloody ATX 1250W BD-PS1250P 80+ Platinum
Блок питания BLOODY создан для самых требовательных систем. Его мощность в 1250 Вт справится даже с мощными видеокартами и процессорами — для этого есть сразу два разъёма питания процессора и универсальный разъём для материнской платы 20+4 pin. С сертификатом 80 PLUS Platinum вы получаете выдающуюся энергоэффективность: меньше потерь — меньше тепла, ниже затраты на электроэнергию. Форм-фактор ATX делает блок совместимым с большинством современных корпусов. Система охлаждения с активным 140-мм вентилятором работает стабильно даже при высоких нагрузках. Для накопителей предусмотрено целых 12 разъёмов SATA — легко подключайте все необходимые устройства.
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Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Platinum
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Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Platinum
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