Блок питания Chieftec Polaris 850W PPS-850FC Box
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Характеристики
Описание товара Блок питания Chieftec Polaris 850W PPS-850FC Box
850-ваттный блок питания Chieftec POLARIS 850W [PPS-850FC] в черном корпусе ориентирован на работу в составе производительного игрового или универсального компьютера. Мощность устройства достаточна для бесперебойного функционирования многоядерного процессора, геймерского видеоадаптера, многочисленных контроллеров, адаптеров, накопителей и других компонентов ПК. Энергоэффективность модели выражает соответствие требованиям сертификата 80 PLUS Gold. Источник питания поддерживает основные технологии защиты – OCP, OPP, OTP, OVP, SCP, SIP и UVP. Благодаря полностью модульной системе кабелей можно использовать только необходимые из них. Решение улучшает организацию внутреннего пространства и повышает эффективность вентиляции компьютера. Блок питания Chieftec POLARIS 850W [PPS-850FC] охлаждается вентилятором типоразмера 140 мм с автоматической регулировкой скорости вращения. При падении нагрузки БП работает со сниженным уровнем шума. Форм-фактор источника питания – ATX. Устройство с размерами 140x150x86 мм совместимо почти с любыми полноразмерными корпусами.
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