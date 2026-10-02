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Блок питания Powerman 500W PM-500 80Plus (6118742) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания Powerman 500W PM-500 80Plus (6118742)

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Блок питания Powerman 500W PM-500 80Plus (6118742) - фото 1
Блок питания Powerman 500W PM-500 80Plus (6118742) - фото 2
Блок питания Powerman 500W PM-500 80Plus (6118742) - фото 3
Блок питания Powerman 500W PM-500 80Plus (6118742) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
500
Сертификат 80 PLUS
Standard
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
5
Тип системы охлаждения
активный
  • Блок питания Powerman 500W PM-500 80Plus (6118742) - фото 1
  • Блок питания Powerman 500W PM-500 80Plus (6118742) - фото 2
  • Блок питания Powerman 500W PM-500 80Plus (6118742) - фото 3
  • Блок питания Powerman 500W PM-500 80Plus (6118742) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 990 руб. 
Начислим 48 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 302079
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Блок питания Powerman 500W PM-500 80Plus (6118742)
2 990 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
POWERMAN
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
500
Сертификат 80 PLUS
Standard
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
5
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х16х10
Вес, кг.
1.24

Описание товара Блок питания Powerman 500W PM-500 80Plus (6118742)

Блок питания POWERMAN представляет собой надежное и эффективное решение для питания вашего ПК, обеспечивая стабильную и безопасную работу всех компонентов системы. Этот блок питания обладает мощностью в 500 Вт, что делает его отличным выбором для большинства персональных компьютеров, в том числе для сборок с высокопроизводительными компонентами. Одним из основных преимуществ блока питания POWERMAN является наличие одного активного вентилятора, который обеспечивает эффективное охлаждение, поддерживая оптимальный температурный режим при любом уровне нагрузки. Благодаря сертификату 80 PLUS Standard, данный блок питания гарантирует высокий уровень энергетической эффективности, что позволяет уменьшить затраты на электроэнергию и продлить срок службы устройства. Блок питания POWERMAN поддерживает питание видеокарт с помощью двух разъемов 6+2 pin, что делает его совместимым с современными мощными графическими адаптерами. Кроме того, он оснащен разъемом питания материнской платы 20+4 pin и пятью разъемами SATA для подключения различных устройств хранения и периферии. В целом, блок питания POWERMAN предназначен для использования в персональных компьютерах и представляет собой надежное решение, обеспечивающее качественное питание и защиту всех компонентов вашей системы.



Теги товара: ATX, Немодульный, 500W

Отзывы о товаре Блок питания Powerman 500W PM-500 80Plus (6118742)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
POWERMAN
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
500
Сертификат 80 PLUS
Standard
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
5
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания POWERMAN представляет собой надежное и эффективное решение для питания вашего ПК, обеспечивая стабильную и безопасную работу всех компонентов системы. Этот блок питания обладает мощностью в 500 Вт, что делает его отличным выбором для большинства персональных компьютеров, в том числе для сборок с высокопроизводительными компонентами. Одним из основных преимуществ блока питания POWERMAN является наличие одного активного вентилятора, который обеспечивает эффективное охлаждение, поддерживая оптимальный температурный режим при любом уровне нагрузки. Благодаря сертификату 80 PLUS Standard, данный блок питания гарантирует высокий уровень энергетической эффективности, что позволяет уменьшить затраты на электроэнергию и продлить срок службы устройства. Блок питания POWERMAN поддерживает питание видеокарт с помощью двух разъемов 6+2 pin, что делает его совместимым с современными мощными графическими адаптерами. Кроме того, он оснащен разъемом питания материнской платы 20+4 pin и пятью разъемами SATA для подключения различных устройств хранения и периферии. В целом, блок питания POWERMAN предназначен для использования в персональных компьютерах и представляет собой надежное решение, обеспечивающее качественное питание и защиту всех компонентов вашей системы.


Теги товара: ATX, Немодульный, 500W
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания Powerman 500W PM-500 80Plus (6118742) - данный товар вы можете купить по цене 2990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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