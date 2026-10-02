Блок питания Ginzzu 500W PC500
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
700
Сертификат 80 PLUS
Standard
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 690 руб.
В наличии
Код товара: 296853
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 690 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
700
Сертификат 80 PLUS
Standard
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размеры в упаковке, см
27х19х10
Вес, кг.
2.5
Описание товара Блок питания Ginzzu 500W PC500
В серии Core, Chieftec выводит на рынок новый блок питания с сертификатом по КПД 80 PLUS Gold, гарантирующим лучшее соотношение цены и качества. Цель блоков питания серии Core - это показать вызывающую уважение комбинацию производительности, КПД и надежности. С выходом тока, варьирующегося от 500 W до 700 W, этот продукт идеально подходит для пользователей, которые хотят получить очень серьезный выход по току по самой выгодной цене.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: ATX, Немодульный, 700W
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
700
Сертификат 80 PLUS
Standard
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
В серии Core, Chieftec выводит на рынок новый блок питания с сертификатом по КПД 80 PLUS Gold, гарантирующим лучшее соотношение цены и качества. Цель блоков питания серии Core - это показать вызывающую уважение комбинацию производительности, КПД и надежности. С выходом тока, варьирующегося от 500 W до 700 W, этот продукт идеально подходит для пользователей, которые хотят получить очень серьезный выход по току по самой выгодной цене.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: ATX, Немодульный, 700W
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: ATX, Немодульный, 700W
Блок питания Ginzzu 500W PC500 - стоимость товара 2690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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