Блок питания для сервера 800W ServerPRO-800ADS ATX 12V Ver2.3 80+ APFC 2x8cm Fans 24pin 2x(4+4)pin 2x(6+2)pin 10xSATA 5xMolex черный EX235013RUS EXEGATE
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Блок питания для сервера 800W ServerPRO-800ADS ATX 12V Ver2.3 80+ APFC 2x8cm Fans 24pin 2x(4+4)pin 2x(6+2)pin 10xSATA 5xMolex черный EX235013RUS EXEGATE
Серверный БП Exegate ServerPro-800ADS [EX235013RUS] – это решение с высокой производительностью и эффективностью, которое станет отличным выбором для обеспечения бесперебойной работы различного серверного оборудования, используемого в корпоративной среде офисов и предприятий. Мощность данной модели соответствует 800 Вт, что обеспечивает широкие возможности для подключения. Кроме того, блок питания соответствует сертификации 80 Plus Bronze, за счет чего отличается высокой эффективностью работы. Корпус Exegate ServerPro-800ADS выполнен из металла и отличается большим запасом прочности и надежности. Благодаря формату ATX данная модель может легко монтироваться в самые разные компьютерные корпуса. Кроме того, за счет своей кабельной разводки данная модель отличается удобством подключения. Важной особенностью блока питания является соответствие различным стандартам по электромагнитной совместимости, а также поддержка широкого ряда технологий защиты, за счет чего устройство отличается высокой надежностью и безопасностью использования. Для предотвращения перегрева в конструкции предусмотрен модуль активного охлаждения. Блок питания поставляется в фирменной упаковке.
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Отзывы о товаре Блок питания для сервера 800W ServerPRO-800ADS ATX 12V Ver2.3 80+ APFC 2x8cm Fans 24pin 2x(4+4)pin 2x(6+2)pin 10xSATA 5xMolex черный EX235013RUS EXEGATE