Блок питания Powerman 400W PM-400ATX APFC 80+ (6118743)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
400
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Питание видеокарты
6pin
Разъемы SATA, шт
5
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 930 руб.
В наличии
Код товара: 288334
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 930 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
400
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Питание видеокарты
6pin
Разъемы SATA, шт
5
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размеры в упаковке, см
50х17х4
Вес, кг.
1.3
Описание товара Блок питания Powerman 400W PM-400ATX APFC 80+ (6118743)
Блок питания Powerman 400W PM-400ATX APFC 80+ (6118743)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: 400W, ATX, Немодульный
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 810 руб.703 руб. в СплитБлок питания Ubiquiti POE-48-24W(EU)
-
В наличииЦена 2 810 руб.703 руб. в СплитБлок питания 1STPLAYER BLACK.SIR 500W SR-500W
-
В наличииЦена 2 820 руб.705 руб. в СплитБлок питания для сервера 800W ServerPRO-800ADS ATX 12V Ver2.3 80...
-
В наличииЦена 2 930 руб.733 руб. в СплитБлок питания 1stPlayer PS-600FK 600W
-
В наличииЦена 2 980 руб.745 руб. в СплитБлок питания Deepcool PF400 400W (R-PF400D-HA0B-EU)
-
В наличииЦена 2 990 руб.748 руб. в СплитБлок питания Powerman 500W PM-500 80Plus (6118742)
-
В наличииЦена 3 000 руб.750 руб. в СплитБлок питания ExeGate 800W M800 (EX292239RUS)
-
В наличииЦена 3 160 руб.790 руб. в СплитБлок питания Zalman 500W ZM500-XEII
-
В наличииЦена 3 230 руб.808 руб. в СплитБлок питания Deepcool ATX 450W PF450 80 PLUS (R-PF450D-HA0B-EU(P...
-
В наличииЦена 3 310 руб.828 руб. в СплитБлок питания 1stPlayer SR-600W 600W
-
В наличииЦена 3 310 руб.828 руб. в СплитБлок питания Zalman Wattbit 500W (ZM500-XE II)
-
В наличииЦена 3 380 руб.845 руб. в СплитБлок питания Powerman PM-300TFX 300W (6141300)
Бренд
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
400
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Питание видеокарты
6pin
Разъемы SATA, шт
5
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Блок питания Powerman 400W PM-400ATX APFC 80+ (6118743)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: 400W, ATX, Немодульный
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: 400W, ATX, Немодульный
Блок питания Powerman 400W PM-400ATX APFC 80+ (6118743) - данный товар вы можете купить по цене 2930 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Блок питания Powerman 400W PM-400ATX APFC 80+ (6118743)