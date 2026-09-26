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Блок питания Powerman 400W PM-400ATX APFC 80+ (6118743) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания Powerman 400W PM-400ATX APFC 80+ (6118743)

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Блок питания Powerman 400W PM-400ATX APFC 80+ (6118743) - фото 1
Блок питания Powerman 400W PM-400ATX APFC 80+ (6118743) - фото 2
Блок питания Powerman 400W PM-400ATX APFC 80+ (6118743) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
400
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Питание видеокарты
6pin
Разъемы SATA, шт
5
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
  • Блок питания Powerman 400W PM-400ATX APFC 80+ (6118743) - фото 1
  • Блок питания Powerman 400W PM-400ATX APFC 80+ (6118743) - фото 2
  • Блок питания Powerman 400W PM-400ATX APFC 80+ (6118743) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 930 руб. 
Начислим 47 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 288334
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Блок питания Powerman 400W PM-400ATX APFC 80+ (6118743)
2 930 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
POWERMAN
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
400
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Питание видеокарты
6pin
Разъемы SATA, шт
5
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размеры в упаковке, см
50х17х4
Вес, кг.
1.3

Описание товара Блок питания Powerman 400W PM-400ATX APFC 80+ (6118743)

Блок питания Powerman 400W PM-400ATX APFC 80+ (6118743)



Теги товара: 400W, ATX, Немодульный

Отзывы о товаре Блок питания Powerman 400W PM-400ATX APFC 80+ (6118743)




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Характеристики
Бренд
POWERMAN
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
400
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Питание видеокарты
6pin
Разъемы SATA, шт
5
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Описание
Блок питания Powerman 400W PM-400ATX APFC 80+ (6118743)


Теги товара: 400W, ATX, Немодульный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания Powerman 400W PM-400ATX APFC 80+ (6118743) - данный товар вы можете купить по цене 2930 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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