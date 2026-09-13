Блок питания PSU Ocypus Beta P600 (Beta-P600-N1HDBK024X-EU)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
600
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
3
Тип системы охлаждения
активный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 717496
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
600
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
3
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х55х22
Вес, кг.
18.6
Описание товара Блок питания PSU Ocypus Beta P600 (Beta-P600-N1HDBK024X-EU)
Блок питания Oсypus Beta P600 – устройство с общей максимальной мощностью 600 Ватт, предназначенное для обеспечения стабильной работы в компьютерах, не предъявляющих повышенных требований к источнику, например, в офисных ПК, рабочих станциях начального уровня.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula, Foxline
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 600 руб.650 руб. в СплитБлок питания ExeGate 500W 500PPH ATX black (EX280577RUS)
-
В наличииЦена 2 610 руб.653 руб. в СплитБлок питания Formula ATX 600W (FX-600)
-
В наличииЦена 2 630 руб.658 руб. в СплитБлок питания FORMULA ATX 400W (4718009153332)
-
В наличииЦена 2 640 руб.660 руб. в СплитБлок питания 1stPlayer PS-500FK 500W
-
В наличииЦена 2 640 руб.660 руб. в СплитБлок питания ExeGate 600W 600PPH-OEM ATX black (EX280578RUS-OEM)
-
В наличииЦена 2 640 руб.660 руб. в СплитБлок Питания CBR ATX 600W черный (PSU-ATX600-12GM)
-
В наличииЦена 2 690 руб.673 руб. в СплитБлок питания Deepcool ATX 350W PF350 80 PLUS RTL
-
В наличииЦена 2 800 руб.700 руб. в СплитБлок питания для сервера 800W ServerPRO-800ADS ATX 12V Ver2.3 80...
-
В наличииЦена 2 810 руб.703 руб. в СплитБлок питания Formula ATX 550W (FX-550)
-
В наличииЦена 2 890 руб.723 руб. в СплитБлок питания Ginzzu 500W PC500
-
В наличииЦена 2 910 руб.728 руб. в СплитБлок питания Powerman 400W PM-400ATX APFC 80+ (6118743)
-
В наличииЦена 2 970 руб.743 руб. в СплитБлок питания Deepcool PF400 400W (R-PF400D-HA0B-EU)
Бренд
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
600
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
3
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Развернуть
Страна производитель
Китай
Блок питания Oсypus Beta P600 – устройство с общей максимальной мощностью 600 Ватт, предназначенное для обеспечения стабильной работы в компьютерах, не предъявляющих повышенных требований к источнику, например, в офисных ПК, рабочих станциях начального уровня.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula, Foxline
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula, Foxline
Блок питания PSU Ocypus Beta P600 (Beta-P600-N1HDBK024X-EU) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Блок питания PSU Ocypus Beta P600 (Beta-P600-N1HDBK024X-EU)