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Блок питания Ubiquiti POE-48-24W(EU) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания Ubiquiti POE-48-24W(EU)

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Блок питания Ubiquiti POE-48-24W(EU) - фото 1
Блок питания Ubiquiti POE-48-24W(EU) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Мощность, Вт
24
  • Блок питания Ubiquiti POE-48-24W(EU) - фото 1
  • Блок питания Ubiquiti POE-48-24W(EU) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 810 руб. 
Начислим 45 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 571862
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Блок питания Ubiquiti POE-48-24W(EU)
2 810 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Блок питания
Мощность, Вт
24
Размеры в упаковке, см
15х15х10
Вес, г.
300

Описание товара Блок питания Ubiquiti POE-48-24W(EU)

Блок питания Ubiquiti POE-48-24W(EU)



Теги товара: Немодульный

Отзывы о товаре Блок питания Ubiquiti POE-48-24W(EU)




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Характеристики
Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Блок питания
Мощность, Вт
24
Описание
Блок питания Ubiquiti POE-48-24W(EU)


Теги товара: Немодульный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Блок питания Ubiquiti POE-48-24W(EU) - по цене 2810 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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