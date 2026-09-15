Блок питания ExeGate ATX 900W (EX292155RUS-OEM-S)
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Характеристики
Описание товара Блок питания ExeGate ATX 900W (EX292155RUS-OEM-S)
Если вы хотите укомплектовать источником питания мощный игровой компьютер или высокопроизводительную рабочую станцию для офиса, то блок питания Aerocool KCAS 800W PLUS [KCAS-800 PLUS] отлично подойдет для решения этой непростой задачи. Обеспечивая мощность, равную впечатляющим 800 Вт, модель отличается высоким уровнем надежности и качества электропитания. Простоте сборки компьютера после монтажа блока питания (а он, благодаря соответствию форм-фактору ATX, подходит для использования в составе подавляющего большинства корпусов) способствует наличие оплетки проводов. Этот конструктивный элемент оказывает положительное влияние и на надежность системы. Блок питания Aerocool KCAS 800W PLUS [KCAS-800 PLUS] соответствует требованиям сертификата 80 PLUS Bronze. Это значит, что энергоэффективность устройства находится на высоком уровне. Положительным фактором является и наличие активного корректора коэффициента мощности. Охлаждение блока питания обеспечивает 120-миллиметровый вентилятор. В комплектацию модели входят крепежные винты, документация и сетевой кабель.
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Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 800W
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