Блок питания Thermaltake 550W Litepower (PS-LTP-0550NPCNEU-2/LTP-0550P-2)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Блок питания Thermaltake 550W Litepower (PS-LTP-0550NPCNEU-2/LTP-0550P-2)
Блоки питания серии Litepower комплектуется встроенным вентилятором 120мм эффективно охлаждающем все горячие компоненты, работая при этом исключительно тихо. Все кабеля на блоках питания серии Litepower убраны в специальный рукав из плетеного пластика. Это положительно сказывается на качество продуваемости внутри корпуса. Использование удлиненного кабеля (450мм) 4+4pin CPU позволяет легко дотянуться к соответствующему разъему на материнской плате. Наличие высококачественных конденсаторов гарантирует защиту от вытекания электролита и взрыва, что обеспечивает надежную и бесперебойную работу в течении долгого времени в режиме нон-стоп.
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