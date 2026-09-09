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Блок питания Thermaltake 550W Litepower (PS-LTP-0550NPCNEU-2/LTP-0550P-2) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания Thermaltake 550W Litepower (PS-LTP-0550NPCNEU-2/LTP-0550P-2)

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Блок питания Thermaltake 550W Litepower (PS-LTP-0550NPCNEU-2/LTP-0550P-2) - фото 1
Блок питания Thermaltake 550W Litepower (PS-LTP-0550NPCNEU-2/LTP-0550P-2) - фото 2
Блок питания Thermaltake 550W Litepower (PS-LTP-0550NPCNEU-2/LTP-0550P-2) - фото 3
Блок питания Thermaltake 550W Litepower (PS-LTP-0550NPCNEU-2/LTP-0550P-2) - фото 4
Блок питания Thermaltake 550W Litepower (PS-LTP-0550NPCNEU-2/LTP-0550P-2) - фото 5
Блок питания Thermaltake 550W Litepower (PS-LTP-0550NPCNEU-2/LTP-0550P-2) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
  • Блок питания Thermaltake 550W Litepower (PS-LTP-0550NPCNEU-2/LTP-0550P-2) - фото 1
  • Блок питания Thermaltake 550W Litepower (PS-LTP-0550NPCNEU-2/LTP-0550P-2) - фото 2
  • Блок питания Thermaltake 550W Litepower (PS-LTP-0550NPCNEU-2/LTP-0550P-2) - фото 3
  • Блок питания Thermaltake 550W Litepower (PS-LTP-0550NPCNEU-2/LTP-0550P-2) - фото 4
  • Блок питания Thermaltake 550W Litepower (PS-LTP-0550NPCNEU-2/LTP-0550P-2) - фото 5
  • Блок питания Thermaltake 550W Litepower (PS-LTP-0550NPCNEU-2/LTP-0550P-2) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 296862
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Характеристики

Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Блок питания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х15х10
Вес, кг.
3

Описание товара Блок питания Thermaltake 550W Litepower (PS-LTP-0550NPCNEU-2/LTP-0550P-2)

Блоки питания серии Litepower комплектуется встроенным вентилятором 120мм эффективно охлаждающем все горячие компоненты, работая при этом исключительно тихо. Все кабеля на блоках питания серии Litepower убраны в специальный рукав из плетеного пластика. Это положительно сказывается на качество продуваемости внутри корпуса. Использование удлиненного кабеля (450мм) 4+4pin CPU позволяет легко дотянуться к соответствующему разъему на материнской плате. Наличие высококачественных конденсаторов гарантирует защиту от вытекания электролита и взрыва, что обеспечивает надежную и бесперебойную работу в течении долгого времени в режиме нон-стоп.

Отзывы о товаре Блок питания Thermaltake 550W Litepower (PS-LTP-0550NPCNEU-2/LTP-0550P-2)




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Характеристики
Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Блок питания
Страна производитель
Китай
Описание
Блоки питания серии Litepower комплектуется встроенным вентилятором 120мм эффективно охлаждающем все горячие компоненты, работая при этом исключительно тихо. Все кабеля на блоках питания серии Litepower убраны в специальный рукав из плетеного пластика. Это положительно сказывается на качество продуваемости внутри корпуса. Использование удлиненного кабеля (450мм) 4+4pin CPU позволяет легко дотянуться к соответствующему разъему на материнской плате. Наличие высококачественных конденсаторов гарантирует защиту от вытекания электролита и взрыва, что обеспечивает надежную и бесперебойную работу в течении долгого времени в режиме нон-стоп.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания Thermaltake 550W Litepower (PS-LTP-0550NPCNEU-2/LTP-0550P-2) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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