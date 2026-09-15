Top.Mail.Ru
Домкрат подкатной ЗУБР Т-35, 2т, 85-330 мм, с низким подхватом, Профессионал (43056-2) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Домкрат подкатной ЗУБР Т-35, 2т, 85-330 мм, с низким подхватом, Профессионал (43056-2)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Домкрат подкатной ЗУБР Т-35, 2т, 85-330 мм, с низким подхватом, Профессионал (43056-2) - фото 1
Домкрат подкатной ЗУБР Т-35, 2т, 85-330 мм, с низким подхватом, Профессионал (43056-2) - фото 2
Домкрат подкатной ЗУБР Т-35, 2т, 85-330 мм, с низким подхватом, Профессионал (43056-2) - фото 3
Домкрат подкатной ЗУБР Т-35, 2т, 85-330 мм, с низким подхватом, Профессионал (43056-2) - фото 4
Домкрат подкатной ЗУБР Т-35, 2т, 85-330 мм, с низким подхватом, Профессионал (43056-2) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Грузоподъёмность, т
2
Высота подхвата, мм
85
Высота подъема, мм
330
  • Домкрат подкатной ЗУБР Т-35, 2т, 85-330 мм, с низким подхватом, Профессионал (43056-2) - фото 1
  • Домкрат подкатной ЗУБР Т-35, 2т, 85-330 мм, с низким подхватом, Профессионал (43056-2) - фото 2
  • Домкрат подкатной ЗУБР Т-35, 2т, 85-330 мм, с низким подхватом, Профессионал (43056-2) - фото 3
  • Домкрат подкатной ЗУБР Т-35, 2т, 85-330 мм, с низким подхватом, Профессионал (43056-2) - фото 4
  • Домкрат подкатной ЗУБР Т-35, 2т, 85-330 мм, с низким подхватом, Профессионал (43056-2) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб. 
Начислим 68 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 638049
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Домкрат подкатной ЗУБР Т-35, 2т, 85-330 мм, с низким подхватом, Профессионал (43056-2)
4 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
2
Высота подхвата, мм
85
Высота подъема, мм
330
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х15х15
Вес, кг.
11.5

Описание товара Домкрат подкатной ЗУБР Т-35, 2т, 85-330 мм, с низким подхватом, Профессионал (43056-2)

Низкая высота подхвата, высокая грузоподъемность и небольшой вес домкрата делают его одним из лидеров на рынке подкатных домкратов. Удобно работать в ограниченном пространстве бокса или гаража. Подходит для работы с ?низкими? автомобилями с небольшим клиренсом.



Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 4 тонны, 50 тонн, Механический бутылочный, Механический реечный

Отзывы о товаре Домкрат подкатной ЗУБР Т-35, 2т, 85-330 мм, с низким подхватом, Профессионал (43056-2)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
2
Высота подхвата, мм
85
Высота подъема, мм
330
Страна производитель
Китай
Описание
Низкая высота подхвата, высокая грузоподъемность и небольшой вес домкрата делают его одним из лидеров на рынке подкатных домкратов. Удобно работать в ограниченном пространстве бокса или гаража. Подходит для работы с ?низкими? автомобилями с небольшим клиренсом.


Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 4 тонны, 50 тонн, Механический бутылочный, Механический реечный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат подкатной ЗУБР Т-35, 2т, 85-330 мм, с низким подхватом, Профессионал (43056-2) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4200 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...