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Домкрат механический реечный ЗУБР Хай-джек, 3т, 125-1050 мм Профессионал (43045-3-110) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Домкрат механический реечный ЗУБР Хай-джек, 3т, 125-1050 мм Профессионал (43045-3-110)

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Домкрат механический реечный ЗУБР Хай-джек, 3т, 125-1050 мм Профессионал (43045-3-110) - фото 1
Домкрат механический реечный ЗУБР Хай-джек, 3т, 125-1050 мм Профессионал (43045-3-110) - фото 2
Домкрат механический реечный ЗУБР Хай-джек, 3т, 125-1050 мм Профессионал (43045-3-110) - фото 3
Домкрат механический реечный ЗУБР Хай-джек, 3т, 125-1050 мм Профессионал (43045-3-110) - фото 4
Домкрат механический реечный ЗУБР Хай-джек, 3т, 125-1050 мм Профессионал (43045-3-110) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
механический реечный
Грузоподъёмность, т
3
Высота подхвата, мм
125
Высота подъема, мм
1050
  • Домкрат механический реечный ЗУБР Хай-джек, 3т, 125-1050 мм Профессионал (43045-3-110) - фото 1
  • Домкрат механический реечный ЗУБР Хай-джек, 3т, 125-1050 мм Профессионал (43045-3-110) - фото 2
  • Домкрат механический реечный ЗУБР Хай-джек, 3т, 125-1050 мм Профессионал (43045-3-110) - фото 3
  • Домкрат механический реечный ЗУБР Хай-джек, 3т, 125-1050 мм Профессионал (43045-3-110) - фото 4
  • Домкрат механический реечный ЗУБР Хай-джек, 3т, 125-1050 мм Профессионал (43045-3-110) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 510 руб. 
Начислим 105 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 638037
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Домкрат механический реечный ЗУБР Хай-джек, 3т, 125-1050 мм Профессионал (43045-3-110)
6 510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
механический реечный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
3
Высота подхвата, мм
125
Высота подъема, мм
1050
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.25х0.25х0.13
Вес, кг.
14.4

Описание товара Домкрат механический реечный ЗУБР Хай-джек, 3т, 125-1050 мм Профессионал (43045-3-110)

Реечный механический домкрат 3т 125-1050мм ЗУБР Хай-джек 43045-3-110_z01 необходим на бездорожье - этот инструмент также можно использовать в качестве ручной лебедки. Модель находит применение и при транспортировке тяжелых грузов.

Отзывы о товаре Домкрат механический реечный ЗУБР Хай-джек, 3т, 125-1050 мм Профессионал (43045-3-110)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
механический реечный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
3
Высота подхвата, мм
125
Высота подъема, мм
1050
Страна производитель
Китай
Описание
Реечный механический домкрат 3т 125-1050мм ЗУБР Хай-джек 43045-3-110_z01 необходим на бездорожье - этот инструмент также можно использовать в качестве ручной лебедки. Модель находит применение и при транспортировке тяжелых грузов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат механический реечный ЗУБР Хай-джек, 3т, 125-1050 мм Профессионал (43045-3-110) - стоимость товара 6510 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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