Память оперативная Samsung 16GB DDR4 3200MHz DIMM R (M393A2K43DB3-CWE)
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Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 670 руб.
В наличии
Код товара: 634965
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
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22 670 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
33х22х6
Вес, г.
60
Описание товара Память оперативная Samsung 16GB DDR4 3200MHz DIMM R (M393A2K43DB3-CWE)
Оперативная память произведена с учетом требований современных компьютерных систем, что гарантирует ее универсальность и надежность.
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Оперативная память произведена с учетом требований современных компьютерных систем, что гарантирует ее универсальность и надежность.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип
Память оперативная Samsung 16GB DDR4 3200MHz DIMM R (M393A2K43DB3-CWE) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 22670 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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