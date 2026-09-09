Описание товара Память оперативная DDR4 Patriot 2x16Gb 3200MHz (PVS432G320C6K)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти идеально сбалансирован для современных игровых компьютеров и мощных рабочих станций, где важны как высокая скорость, так и достаточный запас оперативной памяти. Суммарный объем в 32 ГБ уверенно справляется с одновременной работой в требовательных играх, браузере с множеством вкладок, мессенджерах и стриминговом софте, а также подходит для монтажа видео в разрешении Full HD или 2K. Он станет отличным выбором для тех, кто хочет собрать производительную систему на долгие годы вперед, избегая переплаты за экстремально высокие частоты, которые далеко не всегда окупаются в реальных задачах.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модули памяти поколения DDR4, которое на сегодня остается золотым стандартом для большинства настольных платформ, предлагая оптимальное соотношение цены и производительности. Форм-фактор DIMM четко указывает на предназначение для классических настольных компьютеров, и эти планки физически не подойдут для ноутбуков, где используются компактные SO-DIMM. При выборе важно помнить, что слоты на материнской плате под DDR4 и DDR5 имеют разные ключи, поэтому установить модуль не в свой разъем невозможно.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ, что в сумме дает 32 ГБ - этого объема с избытком хватит для любых современных игр и большинства профессиональных задач. Рабочая частота 3200 МГц является отличным балансом между доступной стоимостью и высокой пропускной способностью, обеспечивая заметный прирост производительности в играх и приложениях по сравнению со стандартными для DDR4 планками на 2133 или 2666 МГц. В синтетических тестах и реальных сценариях такая частота уменьшает узкие места в системе, особенно при использовании современных процессоров AMD Ryzen и Intel Core, которые сильно зависят от скорости подсистемы памяти.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Латентность памяти описывается таймингами, и в данном комплекте они составляют CL16, что является типичным и хорошо сбалансированным значением для частоты 3200 МГц. Для работы на заявленной скорости модулям требуется стандартное для разогнанной DDR4 напряжение 1.35 В. Поддержка технологии Intel XMP 2.0 позволяет легко активировать профиль разгона в BIOS материнской платы, чтобы память сразу начала работать на 3200 МГц без необходимости ручного подбора десятков параметров, что критически важно для начинающих сборщиков.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с подавляющим большинством настольных платформ, поддерживающих стандарт DDR4: это процессоры Intel Core 8-го поколения и новее, а также AMD Ryzen серии 2000 и новее. Перед покупкой обязательно убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты DIMM под DDR4 и поддерживает частоты не ниже 3200 МГц через технологию XMP. Для стабильной работы на заявленной частоте иногда может потребоваться обновление микропрограммы BIOS/UEFI материнской платы до последней версии.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены алюминиевыми радиаторами, которые эффективно рассеивают тепло при длительной высокой нагрузке, хотя для частоты 3200 МГц это скорее стандартная мера надежности, чем острая необходимость. Конструкция радиаторов достаточно компактна, что минимизирует риск конфликта с установленным на процессор крупногабаритным башенным кулером. Подсветка в данной модели отсутствует, что делает ее отличным выбором для лаконичных и строгих сборок, где основное внимание уделяется стабильности и производительности, а не визуальным эффектам.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в комплекте из двух абсолютно идентичных модулей, что гарантирует их идеальную совместную работу в двухканальном режиме. Использование двух планок в соответствующих слотах материнской платы (обычно это слоты A2 и B2) вдвое увеличивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным режимом, что напрямую сказывается на производительности процессора. Если в будущем вы захотите расширить объем до 64 ГБ, рекомендуется докупить точно такой же комплект, чтобы избежать потенциальных проблем совместимости.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение связано с платформой - эти модули подходят только для систем с поддержкой DDR4 и не будут работать в слотах под DDR3 или DDR5. На некоторых бюджетных материнских платах с базовыми чипсетами профиль XMP может не активироваться или работать нестабильно, поэтому стоит заранее проверить список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя платы. Данный комплект является отличной отправной точкой для сбалансированной сборки, но если ваши задачи ограничены офисной работой и серфингом, можно рассмотреть более доступные варианты на 16 ГБ, а для профессионального 4K-монтажа и работы с огромными массивами данных есть смысл сразу смотреть в сторону комплектов объемом 64 ГБ и выше.