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Тонер-картридж G&G HP W2071A/117A синий 0.7k с чипом купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тонер-картридж G&G HP W2071A/117A синий 0.7k с чипом

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Тонер-картридж G&amp;G HP W2071A/117A синий 0.7k с чипом
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Поддерживаемые модели принтеров
W2071A
Цвет
голубой
Ресурс печати, копий
700
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 000 руб. 
Начислим 16 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 632570
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Тонер-картридж G&G HP W2071A/117A синий 0.7k с чипом
1 000 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
G&G
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Поддерживаемые модели принтеров
W2071A
Цвет
голубой
Ресурс печати, копий
700
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
620

Описание товара Тонер-картридж G&G HP W2071A/117A синий 0.7k с чипом

Тонер-картридж G&G HP W2071A/117A синий 0.7k с чипом

Отзывы о товаре Тонер-картридж G&G HP W2071A/117A синий 0.7k с чипом




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Характеристики
Бренд
G&G
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Поддерживаемые модели принтеров
W2071A
Цвет
голубой
Ресурс печати, копий
700
Страна производитель
Китай
Описание
Тонер-картридж G&G HP W2071A/117A синий 0.7k с чипом
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тонер-картридж G&G HP W2071A/117A синий 0.7k с чипом - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1000 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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