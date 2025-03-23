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Картридж Kyocera TK-1200 для Kyocera P2335d/P2335dn/P2335dw/M2235dn/M2735dn/M2835dw, черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж Kyocera TK-1200 для Kyocera P2335d/P2335dn/P2335dw/M2235dn/M2735dn/M2835dw, черный

4 Отзывы
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Картридж Kyocera TK-1200 для Kyocera P2335d/P2335dn/P2335dw/M2235dn/M2735dn/M2835dw, черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
P2335d, P2335dn, P2335dw, M2235dn, M2735dn, M2835dw
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 168120
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Характеристики

Бренд
Kyocera
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
P2335d, P2335dn, P2335dw, M2235dn, M2735dn, M2835dw
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х50х30
Вес, г.
120

Описание товара Картридж Kyocera TK-1200 для Kyocera P2335d/P2335dn/P2335dw/M2235dn/M2735dn/M2835dw, черный

Оригинальный картридж для лазерных принтеров. Цвет - черный. Ресурс - 3000 страниц

Отзывы о товаре Картридж Kyocera TK-1200 для Kyocera P2335d/P2335dn/P2335dw/M2235dn/M2735dn/M2835dw, черный

Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Сергей З.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный картридж, оригинал, встал без проблем.
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Антон К.

Достоинства:


Комментарий:
рекомендую к покупке, теперь беру у этого продавца
Источник: Яндекс Маркет
14.03.2025
Анна Г.

Достоинства:


Комментарий:
качество картриджа и печати устроила, заказала второй раз.
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Анна Г.

Достоинства:


Комментарий:
в принтер идеально подошёл, но голубой стрелки, как на всех остальных картриджах нет. Не знаю для чего она и насколько критично отсутствие этой детали.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kyocera
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
P2335d, P2335dn, P2335dw, M2235dn, M2735dn, M2835dw
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Оригинальный картридж для лазерных принтеров. Цвет - черный. Ресурс - 3000 страниц
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Сергей З.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный картридж, оригинал, встал без проблем.
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Антон К.

Достоинства:


Комментарий:
рекомендую к покупке, теперь беру у этого продавца
Источник: Яндекс Маркет
14.03.2025
Анна Г.

Достоинства:


Комментарий:
качество картриджа и печати устроила, заказала второй раз.
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Анна Г.

Достоинства:


Комментарий:
в принтер идеально подошёл, но голубой стрелки, как на всех остальных картриджах нет. Не знаю для чего она и насколько критично отсутствие этой детали.


Картридж Kyocera TK-1200 для Kyocera P2335d/P2335dn/P2335dw/M2235dn/M2735dn/M2835dw, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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