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Тонер Black&White HST-002-1K для Universal (фл. 1кг) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тонер Black&White HST-002-1K для Universal (фл. 1кг)

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Тонер Black&amp;White HST-002-1K для Universal (фл. 1кг)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Universal
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
C3906A,C4092A,Q2612A, X,Q2613A, X,Q2624A, C7115A, X,Q5949A, X,Q7553A, X,C4096A,Q2610A, C4127A, X,C8061X,C4129X,CE505A, X,CF280A, X, Q6511A, X,CZ192A,Q7516A,Q7570A, Q7551A, X
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 394546
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Характеристики

Бренд
Black&White
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Universal
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
C3906A,C4092A,Q2612A, X,Q2613A, X,Q2624A, C7115A, X,Q5949A, X,Q7553A, X,C4096A,Q2610A, C4127A, X,C8061X,C4129X,CE505A, X,CF280A, X, Q6511A, X,CZ192A,Q7516A,Q7570A, Q7551A, X
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х10х10
Вес, кг.
1.1

Описание товара Тонер Black&White HST-002-1K для Universal (фл. 1кг)

Black and White - совместимые картриджи и тонеры для устройств печати и копирования (лазерных принтеров, факсов, копиров, многофункциональных аппаратов - МФУ). Картриджи компании Black&amp;amp;amp;White необходимый расходный материал для вашей оргтехники. Он восстановит высокое качество печати и прослужит вам максимально долго.

Отзывы о товаре Тонер Black&White HST-002-1K для Universal (фл. 1кг)




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Характеристики
Бренд
Black&White
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Universal
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
C3906A,C4092A,Q2612A, X,Q2613A, X,Q2624A, C7115A, X,Q5949A, X,Q7553A, X,C4096A,Q2610A, C4127A, X,C8061X,C4129X,CE505A, X,CF280A, X, Q6511A, X,CZ192A,Q7516A,Q7570A, Q7551A, X
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Black and White - совместимые картриджи и тонеры для устройств печати и копирования (лазерных принтеров, факсов, копиров, многофункциональных аппаратов - МФУ). Картриджи компании Black&amp;amp;amp;White необходимый расходный материал для вашей оргтехники. Он восстановит высокое качество печати и прослужит вам максимально долго.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тонер Black&White HST-002-1K для Universal (фл. 1кг) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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