Картридж Cactus CS-CF380X для HP LJ Pro M476dn/M476nw/M476dw, черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
LJ Pro M476dn, M476nw, M476dw
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
4400
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
850 руб.
В наличии
Код товара: 181217
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
850 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
LJ Pro M476dn, M476nw, M476dw
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
4400
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х12х12
Вес, г.
950
Описание товара Картридж Cactus CS-CF380X для HP LJ Pro M476dn/M476nw/M476dw, черный
Cactus CS-CF380X — это совместимый лазерный картридж увеличенной емкости (312X), предназначенный для цветных многофункциональных устройств HP LaserJet Pro M476dn, M476nw и M476dw
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Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
LJ Pro M476dn, M476nw, M476dw
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
4400
Страна производитель
Китай
Cactus CS-CF380X — это совместимый лазерный картридж увеличенной емкости (312X), предназначенный для цветных многофункциональных устройств HP LaserJet Pro M476dn, M476nw и M476dw
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon
Теги товара: для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon
Теги товара: для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Картридж Cactus CS-CF380X для HP LJ Pro M476dn/M476nw/M476dw, черный - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 850 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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