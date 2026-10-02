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Картридж Cactus CS-CF380X для HP LJ Pro M476dn/M476nw/M476dw, черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж Cactus CS-CF380X для HP LJ Pro M476dn/M476nw/M476dw, черный

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Картридж Cactus CS-CF380X для HP LJ Pro M476dn/M476nw/M476dw, черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
LJ Pro M476dn, M476nw, M476dw
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
4400
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
850 руб. 
Начислим 14 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 181217
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Картридж Cactus CS-CF380X для HP LJ Pro M476dn/M476nw/M476dw, черный
850 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
LJ Pro M476dn, M476nw, M476dw
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
4400
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х12х12
Вес, г.
950

Описание товара Картридж Cactus CS-CF380X для HP LJ Pro M476dn/M476nw/M476dw, черный

Cactus CS-CF380X — это совместимый лазерный картридж увеличенной емкости (312X), предназначенный для цветных многофункциональных устройств HP LaserJet Pro M476dn, M476nw и M476dw

Отзывы о товаре Картридж Cactus CS-CF380X для HP LJ Pro M476dn/M476nw/M476dw, черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
LJ Pro M476dn, M476nw, M476dw
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
4400
Страна производитель
Китай
Описание
Cactus CS-CF380X — это совместимый лазерный картридж увеличенной емкости (312X), предназначенный для цветных многофункциональных устройств HP LaserJet Pro M476dn, M476nw и M476dw
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж Cactus CS-CF380X для HP LJ Pro M476dn/M476nw/M476dw, черный - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 850 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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