Top.Mail.Ru
Тонер-картридж Kyocera TK-895M 6 000 стр. Magenta для FS-C8020MFP/C8025MFP купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Тонер-картридж Kyocera TK-895M 6 000 стр. Magenta для FS-C8020MFP/C8025MFP

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Тонер-картридж Kyocera TK-895M 6 000 стр. Magenta для FS-C8020MFP/C8025MFP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Поддерживаемые модели принтеров
для FS-C8020MFP/C8025MFP/C8520MFP/C8525MFP
Цвет
пурпурный
Ресурс печати, копий
6000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 49874
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kyocera
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Поддерживаемые модели принтеров
для FS-C8020MFP/C8025MFP/C8520MFP/C8525MFP
Цвет
пурпурный
Ресурс печати, копий
6000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х11х11
Вес, г.
640

Описание товара Тонер-картридж Kyocera TK-895M 6 000 стр. Magenta для FS-C8020MFP/C8025MFP

Оригинальный тонер-картридж для цветных лазерных МФУ Kyocera FS-C8020MFP/C8025MFP/C8520MFP/C8525MFP.

Отзывы о товаре Тонер-картридж Kyocera TK-895M 6 000 стр. Magenta для FS-C8020MFP/C8025MFP




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Kyocera
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Поддерживаемые модели принтеров
для FS-C8020MFP/C8025MFP/C8520MFP/C8525MFP
Цвет
пурпурный
Ресурс печати, копий
6000
Страна производитель
Китай
Описание
Оригинальный тонер-картридж для цветных лазерных МФУ Kyocera FS-C8020MFP/C8025MFP/C8520MFP/C8525MFP.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тонер-картридж Kyocera TK-895M 6 000 стр. Magenta для FS-C8020MFP/C8025MFP - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...