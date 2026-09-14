Картридж лазерный Cactus CS-TN421M пурпурный (1800стр.) для Brother HL-L8260CDW/HL-L8360CDW/DCP-L8410CDW/MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Картридж
Совместимость
для Cactus
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
HL-L8260CDW, HL-L8360CDW, DCP-L8410CDW, MFC-L8690CDW, MFC-L8900CDW
Цвет
Magenta
Ресурс печати, копий
1800
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%840 руб. 1 290 руб.
В наличии
Код товара: 489183
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840 руб. -35%
1 290 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картридж
Совместимость
для Cactus
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
HL-L8260CDW, HL-L8360CDW, DCP-L8410CDW, MFC-L8690CDW, MFC-L8900CDW
Цвет
Magenta
Ресурс печати, копий
1800
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х11х11
Вес, г.
680
Описание товара Картридж лазерный Cactus CS-TN421M пурпурный (1800стр.) для Brother HL-L8260CDW/HL-L8360CDW/DCP-L8410CDW/MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW
Картридж Cactus TN421M - лазерный картридж (CS-TN421M) 1800 стр, пурпурный для Brother DCP L8410CDW, HL L8260CDW, HL L8360CDW, MFC L8690CDW, MFC L8900CDW
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Бренд
Тип товара
Картридж
Совместимость
для Cactus
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
HL-L8260CDW, HL-L8360CDW, DCP-L8410CDW, MFC-L8690CDW, MFC-L8900CDW
Цвет
Magenta
Ресурс печати, копий
1800
Страна производитель
Китай
Картридж Cactus TN421M - лазерный картридж (CS-TN421M) 1800 стр, пурпурный для Brother DCP L8410CDW, HL L8260CDW, HL L8360CDW, MFC L8690CDW, MFC L8900CDW
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Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Картридж лазерный Cactus CS-TN421M пурпурный (1800стр.) для Brother HL-L8260CDW/HL-L8360CDW/DCP-L8410CDW/MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 840 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Картридж лазерный Cactus CS-TN421M пурпурный (1800стр.) для Brother HL-L8260CDW/HL-L8360CDW/DCP-L8410CDW/MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW