Картридж Cactus CS-TK3170 для Kyocera Ecosys P3050dn/P3055dn/P3060dn, черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для Cactus
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
P3050dn, P3055dn, P3060dn
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
15500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
820 руб.
В наличии
Код товара: 168322
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
820 руб.
- Гарантия производителя: 14 дней
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для Cactus
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
P3050dn, P3055dn, P3060dn
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
15500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х16х12
Вес, г.
923
Описание товара Картридж Cactus CS-TK3170 для Kyocera Ecosys P3050dn/P3055dn/P3060dn, черный
Предназначен для использования в принтерах Kyocera Ecosys P3050dn, P3055dn, P3060dn
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 780 руб.195 руб. в СплитКартридж лазерный G&G GG-TK5240C голубой (3000стр.) для Kyocera ...
-
В наличииЦена 780 руб.195 руб. в СплитКартридж лазерный G&G GG-TK5240Y желтый (3000стр.) для Kyocera E...
-
В наличииЦена 780 руб.195 руб. в СплитКартридж лазерный G&G GG-TK5240M пурпурный (3000стр.) для Kyocer...
-
В наличииЦена 790 руб.198 руб. в СплитКартридж Cactus CS-C045HBK для Canon LBP 611Cn/613Cdw/631Cn/633C...
-
В наличииЦена 790 руб.198 руб. в СплитКартридж Cactus CS-C731C для Canon LB i-Sensys MF8230/MF8280, го...
-
В наличииЦена 790 руб.198 руб. в СплитКартридж Cactus CS-C731M для Canon LB i-Sensys MF8230/MF8280, пу...
-
В наличииЦена 790 руб.198 руб. в СплитКартридж Cactus CS-C731Y для Canon LB i-Sensys MF8230/MF8280, же...
-
В наличииЦена 790 руб.198 руб. в СплитКартридж Cactus CS-CF402X для HP CLJ M252/252N/252DN/252DW/M277n...
-
В наличииЦена 790 руб.198 руб. в СплитКартридж Cactus CS-CF411A для HP LJ M452DW/DN/NW, M477FDW/M477FD...
-
В наличииЦена 790 руб.198 руб. в СплитКартридж Cactus CS-CF400X для HP CLJ M252/252N/252DN/252DW/M277n...
-
В наличииЦена 790 руб.198 руб. в СплитКартридж Cactus CS-CF410A для HP LJ M452DW/DN/NW, M477FDW/M477FD...
-
В наличииЦена 790 руб.198 руб. в СплитКартридж Cactus CS-TN3480 для Brother DCP L5500DN/ L6600DW, черн...
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для Cactus
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
P3050dn, P3055dn, P3060dn
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
15500
Страна производитель
Китай
Предназначен для использования в принтерах Kyocera Ecosys P3050dn, P3055dn, P3060dn
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Картридж Cactus CS-TK3170 для Kyocera Ecosys P3050dn/P3055dn/P3060dn, черный - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 820 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Картридж Cactus CS-TK3170 для Kyocera Ecosys P3050dn/P3055dn/P3060dn, черный