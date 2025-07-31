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Тонер-картридж ELP для Kyocera Ecosys P5021cdn/P5021cdw/M5521cdn/M5521cdw TK-5230C cyan 2.2K (С ЧИПОМ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тонер-картридж ELP для Kyocera Ecosys P5021cdn/P5021cdw/M5521cdn/M5521cdw TK-5230C cyan 2.2K (С ЧИПОМ)

7 Отзывы
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Тонер-картридж ELP для Kyocera Ecosys P5021cdn/P5021cdw/M5521cdn/M5521cdw TK-5230C cyan 2.2K (С ЧИПОМ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
P5021cdn, P5021cdw, M5521cdn, M5521cdw
Цвет
голубой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 338199
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Характеристики

Бренд
ELP
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
P5021cdn, P5021cdw, M5521cdn, M5521cdw
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х15х10
Вес, г.
260

Описание товара Тонер-картридж ELP для Kyocera Ecosys P5021cdn/P5021cdw/M5521cdn/M5521cdw TK-5230C cyan 2.2K (С ЧИПОМ)

Компания ELP Imaging является представителем китайской индустрии. Она специализируется на создании и распространении комплектующих частей принтера. Продукцию компании можно разделить на две категории: для ремонта оргтехники и для заправки картриджей.

Отзывы о товаре Тонер-картридж ELP для Kyocera Ecosys P5021cdn/P5021cdw/M5521cdn/M5521cdw TK-5230C cyan 2.2K (С ЧИПОМ)

Источник: Яндекс Маркет
31.07.2025
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
Всегда отличное качество и отсутствие брака. Спасибо
Источник: Яндекс Маркет
30.07.2025
Наталья И.

Достоинства:


Комментарий:
Чип Hi-Black к картриджу Kyocera ECOSYS M5521cdw/P5021cdw/P5021cdn (TK-5230) Y желтый, 2,2K, Артикул 1749687411. Хороший совместимый чип от hi-black, упакован в антистатический пакет, для картриджей аппаратов Kyocera, используется при перезаправке картриджей тонером. На наклейке перечислены совместимые модели аппаратов. Чип подошёл, аппарат снова в строю, работает.
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Быстрая доставка, товар соответствует описанию, все хорошо
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
елена к.

Достоинства:


Комментарий:
отлично очень качественно чип для картриджа kyocera рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2025
Ирина

Достоинства:


Комментарий:
Чип hi-black к картриджу Kyocera m5521cdw подошел отлично
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
чип к картриджу производителя hi-black. известная фирма. можно доверять. дает картриджу вторую жизнь
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2025
Евгений Л.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный чип, подошел, теперь все работает, спасибо



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ELP
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
P5021cdn, P5021cdw, M5521cdn, M5521cdw
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Описание
Компания ELP Imaging является представителем китайской индустрии. Она специализируется на создании и распространении комплектующих частей принтера. Продукцию компании можно разделить на две категории: для ремонта оргтехники и для заправки картриджей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.07.2025
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
Всегда отличное качество и отсутствие брака. Спасибо
Источник: Яндекс Маркет
30.07.2025
Наталья И.

Достоинства:


Комментарий:
Чип Hi-Black к картриджу Kyocera ECOSYS M5521cdw/P5021cdw/P5021cdn (TK-5230) Y желтый, 2,2K, Артикул 1749687411. Хороший совместимый чип от hi-black, упакован в антистатический пакет, для картриджей аппаратов Kyocera, используется при перезаправке картриджей тонером. На наклейке перечислены совместимые модели аппаратов. Чип подошёл, аппарат снова в строю, работает.
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Быстрая доставка, товар соответствует описанию, все хорошо
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
елена к.

Достоинства:


Комментарий:
отлично очень качественно чип для картриджа kyocera рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2025
Ирина

Достоинства:


Комментарий:
Чип hi-black к картриджу Kyocera m5521cdw подошел отлично
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
чип к картриджу производителя hi-black. известная фирма. можно доверять. дает картриджу вторую жизнь
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2025
Евгений Л.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный чип, подошел, теперь все работает, спасибо


Тонер-картридж ELP для Kyocera Ecosys P5021cdn/P5021cdw/M5521cdn/M5521cdw TK-5230C cyan 2.2K (С ЧИПОМ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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