Картридж лазерный Deli T1 черный (3500стр.) для DELi P2500/M2500
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Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для DELI
Поддерживаемые модели принтеров
для P2500/M2500
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
3500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 480 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 616750
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для DELI
Поддерживаемые модели принтеров
для P2500/M2500
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
3500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, кг.
1
Описание товара Картридж лазерный Deli T1 черный (3500стр.) для DELi P2500/M2500
Картридж Deli черный, для Deli P2500/M2500, ресурс до 3500 страниц (T1).
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Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для DELI
Поддерживаемые модели принтеров
для P2500/M2500
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
3500
Страна производитель
Китай
Картридж Deli черный, для Deli P2500/M2500, ресурс до 3500 страниц (T1).
Смотрите также: DVD диски, Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Смотрите также: DVD диски, Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Картридж лазерный Deli T1 черный (3500стр.) для DELi P2500/M2500 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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