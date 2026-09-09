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Фотобарабан Cactus CS-DR1075 для Brother HL-1110/1112/1510/1512/1810/1815 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фотобарабан Cactus CS-DR1075 для Brother HL-1110/1112/1510/1512/1810/1815

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Фотобарабан Cactus CS-DR1075 для Brother HL-1110/1112/1510/1512/1810/1815
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-54%
520 руб.  1 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 181239
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Размеры в упаковке, см
30х14х9
Вес, г.
520

Описание товара Фотобарабан Cactus CS-DR1075 для Brother HL-1110/1112/1510/1512/1810/1815

Фотобарабан (Drum-Unit) печатающий элемент без тонера внутри используемый в двухкомпонентных системах лазерной печати, где отдельно меняется копи-картридж и тонер-картридж.

Отзывы о товаре Фотобарабан Cactus CS-DR1075 для Brother HL-1110/1112/1510/1512/1810/1815




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Описание
Фотобарабан (Drum-Unit) печатающий элемент без тонера внутри используемый в двухкомпонентных системах лазерной печати, где отдельно меняется копи-картридж и тонер-картридж.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фотобарабан Cactus CS-DR1075 для Brother HL-1110/1112/1510/1512/1810/1815 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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