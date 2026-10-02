Тонер-картридж Katun для Canon iR 2200/2220/2800/3300/3320 C-EXV3/GPR-6 (туба 795г)
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Характеристики
Описание товара Тонер-картридж Katun для Canon iR 2200/2220/2800/3300/3320 C-EXV3/GPR-6 (туба 795г)
Картриджи для лазерных принтеров Katun представляют собой высококачественное решение для печати, обеспечивающее надежную и стабильную работу вашей печатной техники. Совместимость с широким спектром моделей принтеров делает их универсальным выбором для офисов и предприятий с различным парком оборудования. Стандартная емкость картриджа гарантирует оптимальное соотношение количества печатных страниц и затрат на печать. Цвет картриджа – черный, что идеально подходит для создания чётких и контрастных текстов и изображений. С ресурсом печати до 15,000 копий, эти картриджи демонстрируют превосходную долговечность и экономичность, сокращая необходимость частой замены расходных материалов. Katun, как бренд, известен своим стремлением к качеству и инновациям, предлагая пользователям продукции надежный и эффективный продукт, который удовлетворяет потребности современных бизнесов. Тонер-картриджи Katun – это ваш надёжный партнер в мир высококачественной печати.
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Теги товара: цветные картриджи для canon
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Теги товара: цветные картриджи для canon
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