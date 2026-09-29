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Тонер Картридж Cactus CS-CLT-K407S черный для Samsung CLP320/320n/325/CLX3185/3185n/3185fn (1500стр. купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тонер Картридж Cactus CS-CLT-K407S черный для Samsung CLP320/320n/325/CLX3185/3185n/3185fn (1500стр.

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Тонер Картридж Cactus CS-CLT-K407S черный для Samsung CLP320/320n/325/CLX3185/3185n/3185fn (1500стр.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
920 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 233138
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Тонер Картридж Cactus CS-CLT-K407S черный для Samsung CLP320/320n/325/CLX3185/3185n/3185fn (1500стр.
920 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х19х9
Вес, г.
867

Описание товара Тонер Картридж Cactus CS-CLT-K407S черный для Samsung CLP320/320n/325/CLX3185/3185n/3185fn (1500стр.

Тонер Картридж Cactus CS-CLT-K407S черный для Samsung CLP320/320n/325/CLX3185/3185n/3185fn (1500стр.

Отзывы о товаре Тонер Картридж Cactus CS-CLT-K407S черный для Samsung CLP320/320n/325/CLX3185/3185n/3185fn (1500стр.




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Страна производитель
Китай
Описание
Тонер Картридж Cactus CS-CLT-K407S черный для Samsung CLP320/320n/325/CLX3185/3185n/3185fn (1500стр.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тонер Картридж Cactus CS-CLT-K407S черный для Samsung CLP320/320n/325/CLX3185/3185n/3185fn (1500стр. – стоимость товара 920 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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