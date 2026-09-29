Тонер Картридж Cactus CS-CLT-K407S черный для Samsung CLP320/320n/325/CLX3185/3185n/3185fn (1500стр.
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
920 руб.
В наличии
Код товара: 233138
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
920 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х19х9
Вес, г.
867
Описание товара Тонер Картридж Cactus CS-CLT-K407S черный для Samsung CLP320/320n/325/CLX3185/3185n/3185fn (1500стр.
Тонер Картридж Cactus CS-CLT-K407S черный для Samsung CLP320/320n/325/CLX3185/3185n/3185fn (1500стр.
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Тонер Картридж Cactus CS-CLT-K407S черный для Samsung CLP320/320n/325/CLX3185/3185n/3185fn (1500стр.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Тонер Картридж Cactus CS-CLT-K407S черный для Samsung CLP320/320n/325/CLX3185/3185n/3185fn (1500стр. – стоимость товара 920 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Тонер Картридж Cactus CS-CLT-K407S черный для Samsung CLP320/320n/325/CLX3185/3185n/3185fn (1500стр.