Top.Mail.Ru
Картридж лазерный Cactus CS-TK5370Y желтый (5000стр.) для Kyocera ECOSYS PA3500cx/ECO MA3500cix/MA3500cifx купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Картридж лазерный Cactus CS-TK5370Y желтый (5000стр.) для Kyocera ECOSYS PA3500cx/ECO MA3500cix/MA3500cifx

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Картридж лазерный Cactus CS-TK5370Y желтый (5000стр.) для Kyocera ECOSYS PA3500cx/ECO MA3500cix/MA3500cifx - фото 1
Картридж лазерный Cactus CS-TK5370Y желтый (5000стр.) для Kyocera ECOSYS PA3500cx/ECO MA3500cix/MA3500cifx - фото 2
Картридж лазерный Cactus CS-TK5370Y желтый (5000стр.) для Kyocera ECOSYS PA3500cx/ECO MA3500cix/MA3500cifx - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
Kyocera Ecosys PA3500cx, MA3500cix, MA3500cifx
Цвет
Yellow
Ресурс печати, копий
5000
  • Картридж лазерный Cactus CS-TK5370Y желтый (5000стр.) для Kyocera ECOSYS PA3500cx/ECO MA3500cix/MA3500cifx - фото 1
  • Картридж лазерный Cactus CS-TK5370Y желтый (5000стр.) для Kyocera ECOSYS PA3500cx/ECO MA3500cix/MA3500cifx - фото 2
  • Картридж лазерный Cactus CS-TK5370Y желтый (5000стр.) для Kyocera ECOSYS PA3500cx/ECO MA3500cix/MA3500cifx - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 330 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 726321
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Картридж лазерный Cactus CS-TK5370Y желтый (5000стр.) для Kyocera ECOSYS PA3500cx/ECO MA3500cix/MA3500cifx
1 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
Kyocera Ecosys PA3500cx, MA3500cix, MA3500cifx
Цвет
Yellow
Ресурс печати, копий
5000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х15х12
Вес, г.
540

Описание товара Картридж лазерный Cactus CS-TK5370Y желтый (5000стр.) для Kyocera ECOSYS PA3500cx/ECO MA3500cix/MA3500cifx

Пополните запасы вашего офиса с лазерным картриджем Cactus TK-5370Y. Совместимый с моделями Kyocera ECOSYS PA3500cx, MA3500cix и MA3500cifx, этот жёлтый картридж обеспечивает чёткую и яркую печать на протяжении всего срока службы. С ресурсом в 5000 страниц, он гарантирует долговечность и стабильность, удовлетворяя все потребности вашего бизнеса в цветной печати. Выбирайте надёжность и качество с Cactus, вашим решением для профессиональной печати.

Отзывы о товаре Картридж лазерный Cactus CS-TK5370Y желтый (5000стр.) для Kyocera ECOSYS PA3500cx/ECO MA3500cix/MA3500cifx




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
Kyocera Ecosys PA3500cx, MA3500cix, MA3500cifx
Цвет
Yellow
Ресурс печати, копий
5000
Страна производитель
Китай
Описание
Пополните запасы вашего офиса с лазерным картриджем Cactus TK-5370Y. Совместимый с моделями Kyocera ECOSYS PA3500cx, MA3500cix и MA3500cifx, этот жёлтый картридж обеспечивает чёткую и яркую печать на протяжении всего срока службы. С ресурсом в 5000 страниц, он гарантирует долговечность и стабильность, удовлетворяя все потребности вашего бизнеса в цветной печати. Выбирайте надёжность и качество с Cactus, вашим решением для профессиональной печати.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж лазерный Cactus CS-TK5370Y желтый (5000стр.) для Kyocera ECOSYS PA3500cx/ECO MA3500cix/MA3500cifx - данный товар вы можете купить по цене 1330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...