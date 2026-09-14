Картридж лазерный Cactus CS-C057HBK черный (10000стр.) для Canon LBP228x/LBP226dw/LBP223dw/MF449x/MF446x/MF445dw
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
Canon LBP228x, LBP226dw, LBP223dw, MF449x, MF446x, MF445dw
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
10000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%870 руб. 1 160 руб.
В наличии
Код товара: 489172
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Загружаем...
870 руб. -25%
1 160 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
Canon LBP228x, LBP226dw, LBP223dw, MF449x, MF446x, MF445dw
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
10000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х19х9
Вес, г.
760
Описание товара Картридж лазерный Cactus CS-C057HBK черный (10000стр.) для Canon LBP228x/LBP226dw/LBP223dw/MF449x/MF446x/MF445dw
Cactus CS-C057HBK — это высококачественный совместимый лазерный картридж увеличенной емкости, созданный как надежная альтернатива оригинальному расходному материалу Canon 057H. Картридж предназначен для использования в монохромных лазерных принтерах и многофункциональных устройствах (МФУ) серий Canon i-SENSYS LBP и MF.
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Теги товара: цветные картриджи для canon
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Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
Canon LBP228x, LBP226dw, LBP223dw, MF449x, MF446x, MF445dw
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
10000
Страна производитель
Китай
Cactus CS-C057HBK — это высококачественный совместимый лазерный картридж увеличенной емкости, созданный как надежная альтернатива оригинальному расходному материалу Canon 057H. Картридж предназначен для использования в монохромных лазерных принтерах и многофункциональных устройствах (МФУ) серий Canon i-SENSYS LBP и MF.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи для canon
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи для canon
Картридж лазерный Cactus CS-C057HBK черный (10000стр.) для Canon LBP228x/LBP226dw/LBP223dw/MF449x/MF446x/MF445dw – стоимость товара 870 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Картридж лазерный Cactus CS-C057HBK черный (10000стр.) для Canon LBP228x/LBP226dw/LBP223dw/MF449x/MF446x/MF445dw