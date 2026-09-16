Картридж лазерный Cactus CS-TK5370C голубой (5000стр.) для Kyocera ECOSYS PA3500cx/ECO MA3500cix/MA3500cifx
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
Kyocera Ecosys PA3500cx, MA3500cix, MA3500cifx
Цвет
Cyan
Ресурс печати, копий
5000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 150 руб.
В наличии
Код товара: 726318
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1 150 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
Kyocera Ecosys PA3500cx, MA3500cix, MA3500cifx
Цвет
Cyan
Ресурс печати, копий
5000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х15х12
Вес, г.
540
Описание товара Картридж лазерный Cactus CS-TK5370C голубой (5000стр.) для Kyocera ECOSYS PA3500cx/ECO MA3500cix/MA3500cifx
Картридж лазерный Cactus CS-TK5370C TK-5370C голубой (5000стр.) для Kyocera ECOSYS PA3500cx/ECO MA3500cix/MA3500cifx
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Бренд
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
Kyocera Ecosys PA3500cx, MA3500cix, MA3500cifx
Цвет
Cyan
Ресурс печати, копий
5000
Страна производитель
Китай
Картридж лазерный Cactus CS-TK5370C TK-5370C голубой (5000стр.) для Kyocera ECOSYS PA3500cx/ECO MA3500cix/MA3500cifx
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Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Картридж лазерный Cactus CS-TK5370C голубой (5000стр.) для Kyocera ECOSYS PA3500cx/ECO MA3500cix/MA3500cifx - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1150 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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