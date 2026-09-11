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Картридж лазерный Cactus CS-TK1200-MPS TK-1200 черный (11000стр.) для Kyocera Ecosys P2335d/P2335dn/P2335dw купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж лазерный Cactus CS-TK1200-MPS TK-1200 черный (11000стр.) для Kyocera Ecosys P2335d/P2335dn/P2335dw

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Картридж лазерный Cactus CS-TK1200-MPS TK-1200 черный (11000стр.) для Kyocera Ecosys P2335d/P2335dn/P2335dw
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
Kyocera Ecosys P2335d/P2335dn/P2335dw
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
11000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 651180
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
Kyocera Ecosys P2335d/P2335dn/P2335dw
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
11000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х10х9
Вес, г.
743

Описание товара Картридж лазерный Cactus CS-TK1200-MPS TK-1200 черный (11000стр.) для Kyocera Ecosys P2335d/P2335dn/P2335dw

Картридж CS-TK1200-MPS совместим с такими моделями принтеров, как Kyocera Ecosys P2335d/P2335dn/P2335dw. Средний ресурс картриджа - 11000 стандартных страниц, однако реальный ресурс может изменяться в зависимости от выводимых на печать документов или изображений. Данная модель картриджа оснащена высококачественным тонером, который разработан специально для вашей модели принтера. Цвет тонера - Black. Картридж CS-TK1200-MPS обеспечивает бесперебойную работу вашего принтера, высокотехнологичное качество сборки помогает увеличить производительность бесперебойной печати, надежность и простоту в эксплуатации.

Отзывы о товаре Картридж лазерный Cactus CS-TK1200-MPS TK-1200 черный (11000стр.) для Kyocera Ecosys P2335d/P2335dn/P2335dw




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
Kyocera Ecosys P2335d/P2335dn/P2335dw
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
11000
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж CS-TK1200-MPS совместим с такими моделями принтеров, как Kyocera Ecosys P2335d/P2335dn/P2335dw. Средний ресурс картриджа - 11000 стандартных страниц, однако реальный ресурс может изменяться в зависимости от выводимых на печать документов или изображений. Данная модель картриджа оснащена высококачественным тонером, который разработан специально для вашей модели принтера. Цвет тонера - Black. Картридж CS-TK1200-MPS обеспечивает бесперебойную работу вашего принтера, высокотехнологичное качество сборки помогает увеличить производительность бесперебойной печати, надежность и простоту в эксплуатации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж лазерный Cactus CS-TK1200-MPS TK-1200 черный (11000стр.) для Kyocera Ecosys P2335d/P2335dn/P2335dw - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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