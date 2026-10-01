Коммутатор D-Link DGS-1210-28/ME/P/B2A
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 631051
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
24
Поддержка стандартов
IEEE 802.1d, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1S, IEEE 802.1w, IEEE 802.1X, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Порты
28
Габаритные размеры, мм
440x44x140
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP+
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х23х7
Вес, кг.
3
Описание товара Коммутатор D-Link DGS-1210-28/ME/P/B2A
Коммутатор DGS-1210-28/ME является идеальным решением для применения сетях Metro Ethernet. Данный коммутатор оснащен 24 портами 10/100/1000Base-T для подключения по витой паре, также SFP-портами, применяемыми для организации подключения высокоскоростной магистрали. Защита от статического электричества кВ обеспечивает устойчивость скачкам напряжения, полный набор функций безопасности аутентификации защищает сеть от внутренних внешних угроз. DGS-1210-28/ME поддерживает Auto Voice VLAN, обеспечивая максимальный приоритет для «голосового» трафика.
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Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
24
Поддержка стандартов
IEEE 802.1d, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1S, IEEE 802.1w, IEEE 802.1X, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Порты
28
Габаритные размеры, мм
440x44x140
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP+
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Страна производитель
Китай
Коммутатор DGS-1210-28/ME является идеальным решением для применения сетях Metro Ethernet. Данный коммутатор оснащен 24 портами 10/100/1000Base-T для подключения по витой паре, также SFP-портами, применяемыми для организации подключения высокоскоростной магистрали. Защита от статического электричества кВ обеспечивает устойчивость скачкам напряжения, полный набор функций безопасности аутентификации защищает сеть от внутренних внешних угроз. DGS-1210-28/ME поддерживает Auto Voice VLAN, обеспечивая максимальный приоритет для «голосового» трафика.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
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Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с PoE 16 портов
Коммутатор D-Link DGS-1210-28/ME/P/B2A - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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