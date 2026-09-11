Коммутатор TP-Link TL-SG3452X
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Характеристики
Описание товара Коммутатор TP-Link TL-SG3452X
TP-Link TL-SG3452X - 48-портовый гигабитный управляемый коммутатор уровня 2+ с четырьмя слотами SFP+ 10 Гбит/с. Четыре слота SFP+ со скоростью 10 Гбит/с обеспечат неблокирующую коммутационную способность и ультранизкую задержку, что позволит без труда создать надёжное молниеносное подключение с серверами и другими коммутаторами. Коммутатор TL?SG3452X поддерживает широкий набор функций уровней 2+ и 3, позволяющих предприятиям и интернет?провайдерам построить высокомасштабируемую надёжную эффективную сеть. TL-SG3452X обладает функциями привязки по IP?MAC?порту?VID, а также защитой портов, защитой от сетевых штормов и функцией DHCP Snooping, защищающих от множества сетевых атак. Также доступен встроенный список распространённых DoS?атак, позволяющий предотвратить такие атаки. Помимо этого, функция списков контроля доступа (ACL, L2–L4) позволит ограничивать доступ к важным сетевым ресурсам, отклоняя пакеты на основании MAC?адреса, IP?адреса, TCP/UDP?портов и VLAD ID.
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