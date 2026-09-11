Top.Mail.Ru
Коммутатор TP-Link TL-SG3452X купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Коммутатор TP-Link TL-SG3452X

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Коммутатор TP-Link TL-SG3452X - фото 1
Коммутатор TP-Link TL-SG3452X - фото 2
Коммутатор TP-Link TL-SG3452X - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутаторы
  • Коммутатор TP-Link TL-SG3452X - фото 1
  • Коммутатор TP-Link TL-SG3452X - фото 2
  • Коммутатор TP-Link TL-SG3452X - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
52 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 579230
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Коммутаторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х33х10
Вес, кг.
4.05

Описание товара Коммутатор TP-Link TL-SG3452X

TP-Link TL-SG3452X - 48-портовый гигабитный управляемый коммутатор уровня 2+ с четырьмя слотами SFP+ 10 Гбит/с. Четыре слота SFP+ со скоростью 10 Гбит/с обеспечат неблокирующую коммутационную способность и ультранизкую задержку, что позволит без труда создать надёжное молниеносное подключение с серверами и другими коммутаторами. Коммутатор TL?SG3452X поддерживает широкий набор функций уровней 2+ и 3, позволяющих предприятиям и интернет?провайдерам построить высокомасштабируемую надёжную эффективную сеть. TL-SG3452X обладает функциями привязки по IP?MAC?порту?VID, а также защитой портов, защитой от сетевых штормов и функцией DHCP Snooping, защищающих от множества сетевых атак. Также доступен встроенный список распространённых DoS?атак, позволяющий предотвратить такие атаки. Помимо этого, функция списков контроля доступа (ACL, L2–L4) позволит ограничивать доступ к важным сетевым ресурсам, отклоняя пакеты на основании MAC?адреса, IP?адреса, TCP/UDP?портов и VLAD ID.



Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов

Отзывы о товаре Коммутатор TP-Link TL-SG3452X




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Коммутаторы
Страна производитель
Китай
Описание
TP-Link TL-SG3452X - 48-портовый гигабитный управляемый коммутатор уровня 2+ с четырьмя слотами SFP+ 10 Гбит/с. Четыре слота SFP+ со скоростью 10 Гбит/с обеспечат неблокирующую коммутационную способность и ультранизкую задержку, что позволит без труда создать надёжное молниеносное подключение с серверами и другими коммутаторами. Коммутатор TL?SG3452X поддерживает широкий набор функций уровней 2+ и 3, позволяющих предприятиям и интернет?провайдерам построить высокомасштабируемую надёжную эффективную сеть. TL-SG3452X обладает функциями привязки по IP?MAC?порту?VID, а также защитой портов, защитой от сетевых штормов и функцией DHCP Snooping, защищающих от множества сетевых атак. Также доступен встроенный список распространённых DoS?атак, позволяющий предотвратить такие атаки. Помимо этого, функция списков контроля доступа (ACL, L2–L4) позволит ограничивать доступ к важным сетевым ресурсам, отклоняя пакеты на основании MAC?адреса, IP?адреса, TCP/UDP?портов и VLAD ID.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор TP-Link TL-SG3452X - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...