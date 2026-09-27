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Принтер лазерный Kyocera Ecosys P2040DN bundle A4 (в комплекте: + картридж) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Принтер лазерный Kyocera Ecosys P2040DN bundle A4 (в комплекте: + картридж)

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Принтер лазерный Kyocera Ecosys P2040DN bundle A4 (в комплекте: + картридж) - фото 1
Принтер лазерный Kyocera Ecosys P2040DN bundle A4 (в комплекте: + картридж) - фото 2
Принтер лазерный Kyocera Ecosys P2040DN bundle A4 (в комплекте: + картридж) - фото 3
Принтер лазерный Kyocera Ecosys P2040DN bundle A4 (в комплекте: + картридж) - фото 4
Принтер лазерный Kyocera Ecosys P2040DN bundle A4 (в комплекте: + картридж) - фото 5
Принтер лазерный Kyocera Ecosys P2040DN bundle A4 (в комплекте: + картридж) - фото 6
Принтер лазерный Kyocera Ecosys P2040DN bundle A4 (в комплекте: + картридж) - фото 7
Принтер лазерный Kyocera Ecosys P2040DN bundle A4 (в комплекте: + картридж) - фото 8
Принтер лазерный Kyocera Ecosys P2040DN bundle A4 (в комплекте: + картридж) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Принтеры лазерные
  • Принтер лазерный Kyocera Ecosys P2040DN bundle A4 (в комплекте: + картридж) - фото 1
  • Принтер лазерный Kyocera Ecosys P2040DN bundle A4 (в комплекте: + картридж) - фото 2
  • Принтер лазерный Kyocera Ecosys P2040DN bundle A4 (в комплекте: + картридж) - фото 3
  • Принтер лазерный Kyocera Ecosys P2040DN bundle A4 (в комплекте: + картридж) - фото 4
  • Принтер лазерный Kyocera Ecosys P2040DN bundle A4 (в комплекте: + картридж) - фото 5
  • Принтер лазерный Kyocera Ecosys P2040DN bundle A4 (в комплекте: + картридж) - фото 6
  • Принтер лазерный Kyocera Ecosys P2040DN bundle A4 (в комплекте: + картридж) - фото 7
  • Принтер лазерный Kyocera Ecosys P2040DN bundle A4 (в комплекте: + картридж) - фото 8
  • Принтер лазерный Kyocera Ecosys P2040DN bundle A4 (в комплекте: + картридж) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
58 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 627154
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Характеристики

Бренд
Kyocera
Тип товара
Принтеры лазерные
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х30
Вес, кг.
18.29

Описание товара Принтер лазерный Kyocera Ecosys P2040DN bundle A4 (в комплекте: + картридж)

Принтер лазерный Kyocera ECOSYS P2040dn – оптимальное решение для офиса, когда на печать за день отправляется достаточное количество документов. Это лазерного типа устройство, оно надежно, экономично, дарит вам отличное качество черно-белой печати. Максимальное разрешение печати составляет 1200x1200 dpi, скорость же достигает показателя 40 стр/мин, при этом время выхода первого отпечатка – всего 6.4 с. Для удобства и экономии времени и бумаги устройством предусмотрена возможность автоматической двусторонней печати. В месяц Kyocera ECOSYS P2040dn способен выдать до 50000 страниц, а ресурс черного картриджа составляет 7200 страниц. 60 - 220 г/м2 – такова плотность носителей, на которых вы можете выводить изображение. В качестве носителей допускается использовать матовую и глянцевую бумагу, фотобумагу, этикетки и наклейки. С помощью интерфейса Ethernet (RJ-45) вы можете сделать из принтера сетевое устройство, также возможна печать с мобильных устройств. В комплект входит картридж с тонером на 3600 страниц.

Отзывы о товаре Принтер лазерный Kyocera Ecosys P2040DN bundle A4 (в комплекте: + картридж)




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Характеристики
Бренд
Kyocera
Тип товара
Принтеры лазерные
Страна производитель
Китай
Описание
Принтер лазерный Kyocera ECOSYS P2040dn – оптимальное решение для офиса, когда на печать за день отправляется достаточное количество документов. Это лазерного типа устройство, оно надежно, экономично, дарит вам отличное качество черно-белой печати. Максимальное разрешение печати составляет 1200x1200 dpi, скорость же достигает показателя 40 стр/мин, при этом время выхода первого отпечатка – всего 6.4 с. Для удобства и экономии времени и бумаги устройством предусмотрена возможность автоматической двусторонней печати. В месяц Kyocera ECOSYS P2040dn способен выдать до 50000 страниц, а ресурс черного картриджа составляет 7200 страниц. 60 - 220 г/м2 – такова плотность носителей, на которых вы можете выводить изображение. В качестве носителей допускается использовать матовую и глянцевую бумагу, фотобумагу, этикетки и наклейки. С помощью интерфейса Ethernet (RJ-45) вы можете сделать из принтера сетевое устройство, также возможна печать с мобильных устройств. В комплект входит картридж с тонером на 3600 страниц.
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Доставка
Отзывы


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