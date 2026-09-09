Принтер HP Color Laser 150a
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Принтер HP Color Laser 150a
Принтер лазерный HP Color Laser 150a Printer — эффективная и производительная печать по доступной цене, простое получение высококачественных цветных отпечатков. Идеальный выбор для рабочих групп из 1-5 пользователей, печатающих не более 1500 страниц в месяц. Этот по доступной цене принтер обеспечивает неизменно высокое качество, четкий черный текст и яркую цветную графику. Быстрая и простая печать с помощью принтера, созданного для использования в ограниченном рабочем пространстве. USB-кабель в комплект не входит, приобретается отдельно. Стартовый картридж входит в комплект поставки. Данное устройство не требует настройки сервисным инженером. Вы можете подключить и запустить его самостоятельно с помощью руководства пользователя.
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