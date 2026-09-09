Принтер лазерный Pantum P3010D
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Характеристики
Описание товара Принтер лазерный Pantum P3010D
Принтер Pantum P3010D станет отличным выбором для частных и профессиональных пользователей, которым требуется компактное печатающее устройство с возможностью автоматической двусторонней печати. Принтер может печатать не только на обычной бумаге, но и на картоне, конвертах, этикетках и прозрачной пленке. Емкость приемного лотка равна 250 листам. Скорость печати может достигать 30 страниц в минуту. Принтер отличается сравнительно невысоким временем выхода первой страницы: оно составляет 8.5 с. Принтер Pantum P3010D характеризуется максимальной нагрузкой, равной 25000 страниц в месяц. Подключение принтера производится с использованием USB-интерфейса, поэтому принтер совместим с любым стационарным и мобильным компьютером. В комплект поставки включены интерфейсный кабель, кабель питания, тонер-картридж и фотобарабан. Принтер имеет классический внешний вид, который будет гармонировать с любым интерьером. Длина, ширина и высота корпуса принтера равны 334, 354 и 218 мм соответственно. Масса принтера невелика: она равна 6.8 кг.
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