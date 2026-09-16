Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Принтер лазерный
Цветность печати
черно-белая
Максимальный формат
A4
Автоматическая двусторонняя печать
да
Максимальное разрешение для ч/б печати
1200x1200 dpi
Количество картриджей
1
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 280 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738318
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Описание товара Принтер Kyocera Ecosys PA3500x (110C3J3NL0)
Лазерный принтер Kyocera — практичное решение для чёрно-белой печати документов формата A4. Разрешение до 1200?1200 dpi помогает получать чёткий текст и аккуратную графику, а автоматическая двусторонняя печать позволяет экономить бумагу при работе с многостраничными материалами. Печать фотографий не предусмотрена — модель ориентирована на повседневные документы.
Подача бумаги рассчитана на 100 листов, а вывод — на 250, поэтому принтер удобно использовать при регулярной печати без частого обслуживания лотков. Сетевое подключение, USB 2.0 и поддержка AirPrint дают несколько способов отправки документов на печать. ЖК-панель упрощает управление, а корпус весом 14,5 кг обеспечивает стационарное размещение в рабочей зоне.
Лазерный принтер Kyocera — практичное решение для чёрно-белой печати документов формата A4. Разрешение до 1200?1200 dpi помогает получать чёткий текст и аккуратную графику, а автоматическая двусторонняя печать позволяет экономить бумагу при работе с многостраничными материалами. Печать фотографий не предусмотрена — модель ориентирована на повседневные документы.
Подача бумаги рассчитана на 100 листов, а вывод — на 250, поэтому принтер удобно использовать при регулярной печати без частого обслуживания лотков. Сетевое подключение, USB 2.0 и поддержка AirPrint дают несколько способов отправки документов на печать. ЖК-панель упрощает управление, а корпус весом 14,5 кг обеспечивает стационарное размещение в рабочей зоне.
Принтер Kyocera Ecosys PA3500x (110C3J3NL0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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