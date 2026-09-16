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Принтер Kyocera Ecosys PA3500x (110C3J3NL0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Принтер Kyocera Ecosys PA3500x (110C3J3NL0)

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Принтер Kyocera Ecosys PA3500x (110C3J3NL0)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Принтер лазерный
Цветность печати
черно-белая
Максимальный формат
A4
Автоматическая двусторонняя печать
да
Максимальное разрешение для ч/б печати
1200x1200 dpi
Количество картриджей
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738318
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Характеристики

Бренд
Kyocera
Тип товара
Принтер лазерный
Цветность печати
черно-белая
Количество цветов
1
Максимальный формат
A4
Комлектация
Принтер, стартовый тонер-картридж, кабель питания, документация
Особенности
интерфейс USB
Автоматическая двусторонняя печать
да
Максимальное разрешение для ч/б печати
1200x1200 dpi
Материалы печати
карточки, этикетки, бумага
Печать фотографий
нет
Подача бумаги, л
100
Вывод бумаги, л
250
Количество картриджей
1
Ресурс ч/б картриджа/тонера
1000
ЖК панель (дисплей)
да
Сетевой принтер
да
Интерфейсы
USB 2.0
Поддержка AirPrint
Да
Потребляемая мощность (в режиме ожидания)
6
Потребляемая мощность (при работе)
481
Габариты (ШхВхГ)
375 x 272 x 393 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х49х40
Вес, кг.
19

Описание товара Принтер Kyocera Ecosys PA3500x (110C3J3NL0)

Лазерный принтер Kyocera — практичное решение для чёрно-белой печати документов формата A4. Разрешение до 1200?1200 dpi помогает получать чёткий текст и аккуратную графику, а автоматическая двусторонняя печать позволяет экономить бумагу при работе с многостраничными материалами. Печать фотографий не предусмотрена — модель ориентирована на повседневные документы. Подача бумаги рассчитана на 100 листов, а вывод — на 250, поэтому принтер удобно использовать при регулярной печати без частого обслуживания лотков. Сетевое подключение, USB 2.0 и поддержка AirPrint дают несколько способов отправки документов на печать. ЖК-панель упрощает управление, а корпус весом 14,5 кг обеспечивает стационарное размещение в рабочей зоне.

Отзывы о товаре Принтер Kyocera Ecosys PA3500x (110C3J3NL0)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Kyocera
Тип товара
Принтер лазерный
Цветность печати
черно-белая
Количество цветов
1
Максимальный формат
A4
Комлектация
Принтер, стартовый тонер-картридж, кабель питания, документация
Особенности
интерфейс USB
Автоматическая двусторонняя печать
да
Максимальное разрешение для ч/б печати
1200x1200 dpi
Материалы печати
карточки, этикетки, бумага
Печать фотографий
нет
Подача бумаги, л
100
Развернуть
Вывод бумаги, л
250
Количество картриджей
1
Ресурс ч/б картриджа/тонера
1000
ЖК панель (дисплей)
да
Сетевой принтер
да
Интерфейсы
USB 2.0
Поддержка AirPrint
Да
Потребляемая мощность (в режиме ожидания)
6
Потребляемая мощность (при работе)
481
Габариты (ШхВхГ)
375 x 272 x 393 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Лазерный принтер Kyocera — практичное решение для чёрно-белой печати документов формата A4. Разрешение до 1200?1200 dpi помогает получать чёткий текст и аккуратную графику, а автоматическая двусторонняя печать позволяет экономить бумагу при работе с многостраничными материалами. Печать фотографий не предусмотрена — модель ориентирована на повседневные документы. Подача бумаги рассчитана на 100 листов, а вывод — на 250, поэтому принтер удобно использовать при регулярной печати без частого обслуживания лотков. Сетевое подключение, USB 2.0 и поддержка AirPrint дают несколько способов отправки документов на печать. ЖК-панель упрощает управление, а корпус весом 14,5 кг обеспечивает стационарное размещение в рабочей зоне.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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