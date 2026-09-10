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Принтер лазерный Pantum P3300DN/RU (A4, 1200dpi, 33ppm, 256Mb, Duplex, Lan, USB) (P3300DN/RU) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Принтер лазерный Pantum P3300DN/RU (A4, 1200dpi, 33ppm, 256Mb, Duplex, Lan, USB) (P3300DN/RU)

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Принтер лазерный Pantum P3300DN/RU (A4, 1200dpi, 33ppm, 256Mb, Duplex, Lan, USB) (P3300DN/RU) - фото 1
Принтер лазерный Pantum P3300DN/RU (A4, 1200dpi, 33ppm, 256Mb, Duplex, Lan, USB) (P3300DN/RU) - фото 2
Принтер лазерный Pantum P3300DN/RU (A4, 1200dpi, 33ppm, 256Mb, Duplex, Lan, USB) (P3300DN/RU) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лазерные принтеры
Цветность печати
черно-белая
  • Принтер лазерный Pantum P3300DN/RU (A4, 1200dpi, 33ppm, 256Mb, Duplex, Lan, USB) (P3300DN/RU) - фото 1
  • Принтер лазерный Pantum P3300DN/RU (A4, 1200dpi, 33ppm, 256Mb, Duplex, Lan, USB) (P3300DN/RU) - фото 2
  • Принтер лазерный Pantum P3300DN/RU (A4, 1200dpi, 33ppm, 256Mb, Duplex, Lan, USB) (P3300DN/RU) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 346615
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Характеристики

Бренд
Pantum
Тип товара
Лазерные принтеры
Поддержка Wi-Fi
да
Цветность печати
черно-белая
Особенности
поддержка AirPrint
Сетевой принтер
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х42х30
Вес, кг.
9.5

Описание товара Принтер лазерный Pantum P3300DN/RU (A4, 1200dpi, 33ppm, 256Mb, Duplex, Lan, USB) (P3300DN/RU)

Принтер лазерный Pantum P3300DN рассчитан на печать формата A4. Максимальное количество страниц, которое можно напечатать в месяц, равно 25000. Этот показатель дает возможность использовать принтер в малых и средних офисах. Модель будет полезна и дома. Принтер обладает возможностью осуществлять автоматическую двустороннуюю печать. Вы по достоинству оцените высокую скорость работы печатающего устройства: время выхода первой страницы составляет 8.5 с, а скорость печати может достигать 33 страниц в минуту. Для использования в качестве совместимых с принтером Pantum P3300DN подходят 4 модели картриджей. Важным преимуществом модели является возможность использования в качестве сетевого ресурса. Подключив принтер к локальной сети, вы сможете обеспечить доступ к нему с любого компьютера, входящего в сеть. Локальное подключение обеспечивается за счет использования USB-интерфейса. Принтер компактен: его габаритные размеры составляют 334x354x232 мм. Масса корпуса принтера невысока: она равна лишь 6.8 кг.

Отзывы о товаре Принтер лазерный Pantum P3300DN/RU (A4, 1200dpi, 33ppm, 256Mb, Duplex, Lan, USB) (P3300DN/RU)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Pantum
Тип товара
Лазерные принтеры
Поддержка Wi-Fi
да
Цветность печати
черно-белая
Особенности
поддержка AirPrint
Сетевой принтер
да
Страна производитель
Китай
Описание
Принтер лазерный Pantum P3300DN рассчитан на печать формата A4. Максимальное количество страниц, которое можно напечатать в месяц, равно 25000. Этот показатель дает возможность использовать принтер в малых и средних офисах. Модель будет полезна и дома. Принтер обладает возможностью осуществлять автоматическую двустороннуюю печать. Вы по достоинству оцените высокую скорость работы печатающего устройства: время выхода первой страницы составляет 8.5 с, а скорость печати может достигать 33 страниц в минуту. Для использования в качестве совместимых с принтером Pantum P3300DN подходят 4 модели картриджей. Важным преимуществом модели является возможность использования в качестве сетевого ресурса. Подключив принтер к локальной сети, вы сможете обеспечить доступ к нему с любого компьютера, входящего в сеть. Локальное подключение обеспечивается за счет использования USB-интерфейса. Принтер компактен: его габаритные размеры составляют 334x354x232 мм. Масса корпуса принтера невысока: она равна лишь 6.8 кг.
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Принтер лазерный Pantum P3300DN/RU (A4, 1200dpi, 33ppm, 256Mb, Duplex, Lan, USB) (P3300DN/RU) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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